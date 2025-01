Présentation de la maladie inflammatoire chronique de l’intestin (MICI)

Les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin entraînent des douleurs abdominales et des diarrhées récidivantes en raison de l’inflammation du gros intestin.

Les deux grands types de maladie inflammatoire chronique de l’intestin (MICI) sont les suivants

Ces deux maladies présentent de nombreuses similitudes dans leur présentation, et il est parfois difficile de les distinguer. Il existe cependant quelques différences. Par exemple, la maladie de Crohn peut toucher la totalité du tube digestif, alors que la rectocolite hémorragique concerne presque toujours le rectocôlon.

On ne connaît pas la cause de la MICI, mais elle pourrait impliquer une réaction immunitaire inadaptée aux bactéries de l’intestin normales chez les personnes qui ont une prédisposition génétique.

La MICI touche des personnes de tout âge, mais apparaît en général avant l’âge de 30 ans, le plus souvent entre 14 et 24 ans. Quelques personnes ont leur première attaque entre 50 et 70 ans.

La MICI est plus fréquente chez les personnes originaires d’Europe du Nord et les Anglo-Saxons. Elle est 2 à 4 fois plus fréquente chez les personnes d’origine juive ashkénaze (originaires d’Europe centrale ou de l’Est) que chez les Blancs non juifs de la même région. Les deux sexes sont pareillement concernés par la MICI. Les parents au premier degré (mère, père, sœur ou frère) des personnes atteintes de MICI ont 4 à 20 fois plus de risque de développer une MICI. La tendance héréditaire est beaucoup plus élevée dans la maladie de Crohn que dans la rectocolite hémorragique.