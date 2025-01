Syndrome de l’intestin irritable (SII)

(Pour plus d’informations sur l’alimentation et le SII, voir les Recommandations du National Institute of Diabetes and Digestive Disease [Institut national américain du diabète et des maladies du système digestif].)

Les personnes constatent souvent une amélioration si elles prennent des repas fréquents et légers, plutôt que des repas copieux et moins fréquents (par exemple, 5 ou 6 petits repas fractionnés plutôt que 3 repas copieux par jour). Les personnes doivent essayer de manger moins vite. Lorsqu’elles présentent des ballonnements abdominaux et des flatulences, les flageolets, le chou et les autres aliments difficiles à digérer doivent être évités.

Certaines personnes parviennent à réduire leurs symptômes de SII en limitant leur consommation d’aliments riches en certains glucides appelés oligosaccharides, disaccharides, monosaccharides et polyols fermentescibles. Ces aliments sont communément appelés FODMAP. Les FODMAP sont des glucides mal absorbés et rapidement fermentés par les bactéries se trouvant dans l’intestin grêle, ce qui entraîne une augmentation des flatulences et de la gêne abdominale.

Le sorbitol, un édulcorant artificiel utilisé dans certains aliments et chewing-gums, ne doit pas être consommé en grande quantité. Le fructose, un constituant courant des fruits, des baies et de certaines plantes, ne doit être consommé qu’en petites quantités. Les personnes atteintes du SII et ne pouvant digérer le sucre appelé lactose (ce que l’on appelle intolérance au lactose), présent dans le lait et les autres produits laitiers, doivent consommer des produits laitiers seulement avec modération.

Les personnes peuvent essayer de réduire leur consommation en aliments mentionnés ci-dessus, un à la fois, et déterminer si leurs symptômes changent, ou elles peuvent essayer un régime pauvre en FODMAP, qui restreint l’ensemble de ces aliments en même temps. Si les modifications de l’alimentation diminuent les symptômes, les personnes peuvent progressivement réintroduire les aliments restreints un par un et surveiller leurs symptômes.

Un régime pauvre en graisses est bénéfique chez certaines personnes, notamment celles dont l’estomac se vide trop lentement ou trop rapidement.

On peut souvent soulager la constipation en consommant davantage de fibres et en buvant plus d’eau. Les personnes constipées peuvent prendre des suppléments de psyllium mucilloïde avec 2 verres d’eau. Cependant, l’augmentation de la consommation de fibres peut aggraver les flatulences et les ballonnements. On peut parfois atténuer les flatulences en passant à une préparation de fibre synthétique (de type méthylcellulose ou psyllium).