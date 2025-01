La myocardite peut être due à des causes infectieuses et non infectieuses. De nombreux cas ne peuvent être identifiés (idiopathiques).

Aux États-Unis et dans la plupart des autres pays développés, la myocardite infectieuse est le plus souvent causée par une infection virale. (D’autres infections sont plus fréquentes dans les régions à plus faibles ressources.) Les causes virales les plus fréquentes aux États-Unis sont le parvovirus B19 et l’herpèsvirus humain de type 6. Le SARS-CoV-2, le virus responsable du COVID-19, provoque parfois une myocardite. Dans les régions à plus faibles ressources, la myocardite infectieuse est le plus souvent causée par le rhumatisme articulaire aigu, la maladie de Chagas ou l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH).

Les causes non infectieuses comprennent les substances toxiques pour le cœur (telles que l’alcool et la cocaïne), certains médicaments, ainsi que certaines affections auto-immunes et inflammatoires. Une myocardite peut également survenir après la vaccination contre le COVID-19 à base d’ARNm et est rare. Elle survient principalement chez les adolescents et les jeunes adultes de sexe masculin, généralement dans la semaine suivant la vaccination. La myocardite d’origine médicamenteuse est appelée myocardite d’hypersensibilité.

Tableau Causes de la myocardite Tableau