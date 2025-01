Injection de drogue

Adultérants : Les adultérants sont des substances ajoutées à la drogue pour modifier ses qualités physiques. Ils sont généralement ajoutés, sans que l’utilisateur en ait connaissance, pour réduire les coûts ou pour rendre l’utilisation de la drogue plus facile. Par conséquent, les utilisateurs ne savent pas ce qu’ils injectent. Dans les drogues de rue comme l’ héroïne et la cocaïne , des adultérants peuvent également être ajoutés pour améliorer leurs propriétés perturbant la fonction cérébrale ou pour y être substitués. Différents adultérants (par exemple, amphétamine, dextrométhorphane, fentanyl, kétamine, LSD) ont été identifiés comme additifs, chacun ayant ses propres effets, ce qui rend parfois difficile de déterminer ce que quelqu’un a réellement utilisé. De plus, les adultérants peuvent être puissants et entraîner une toxicité ou une surdose.

Bactéries et virus : L’injection de drogues avec des aiguilles non stérilisées, en particulier les aiguilles utilisées par une autre personne, peut introduire des bactéries et des virus dans l’organisme. En conséquence, des abcès peuvent se développer près du site de l’injection, ou des bactéries ou des virus peuvent migrer par la circulation sanguine vers d’autres parties de l’organisme, telles que les poumons, le cœur, le cerveau, le foie ou les os, et peuvent entraîner une infection. L’infection des valvules cardiaques (endocardite) est une conséquence grave et fréquente de l’injection de drogues contaminées par des bactéries ou de l’utilisation d’aiguilles souillées. Les toxicomanes peuvent développer un botulisme et une infection au tétanos par le site d’injection. Le partage d’aiguilles peut disséminer des infections graves, telles que l’hépatite B et C ainsi que l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH).