Les « sels de bain », un terme d’argot utilisé pour décrire un groupe de drogues stimulantes qui contiennent des substances chimiques appelées cathinones et qui sont chimiquement différentes des sels de bain auxquels elles ressemblent. (Les sels de bain traditionnels utilisés pour le bain sont généralement une combinaison de chlorure de sodium, de chlorure de magnésium, de bicarbonate de sodium, de glycérine et de parfums.)

Les cathinones sont des stimulants analogues des amphétamines issus d’une plante, le Catha edulis (khat). Le khat est un arbuste qu’on trouve en Afrique de l’Est et dans la péninsule arabique. Depuis des siècles, les habitants de ces régions en mâchent les feuilles pour leur effet légèrement stimulant. Il s’agit souvent d’une activité sociale, qu’on pourrait apparenter au fait de prendre le café ensemble dans d’autres sociétés.

Cependant, la consommation de khat s’est récemment étendue à d’autres pays, et des cathinones beaucoup plus fortes et non naturelles (synthétiques) sont devenues des drogues d’abus (appelées « sels de bains » pour contourner les lois concernant les substances réglementées). Les sels de bain peuvent être inhalés, fumés et parfois injectés. Ces produits, qui portent souvent la mention « non destinés à la consommation humaine », ne sont pas utilisés pour le bain.

(Voir aussi Consommation de drogues et toxicomanie.)

Symptômes de l’intoxication aux sels de bain Les effets des sels de bain sont similaires à ceux des amphétamines et comprennent : maux de tête, accélération du rythme cardiaque (tachycardie), palpitations, hallucinations, agitation et plus grande endurance ou tolérance à la douleur. Certaines personnes peuvent devenir violentes. Complications Les sels de bain peuvent provoquer une élévation dangereuse de la température corporelle (hyperthermie). Elles peuvent également provoquer des lésions organiques graves, bien que les médecins ne sachent pas exactement pourquoi. Ces lésions organiques incluent : une crise cardiaque

Destruction des tissus musculaires (rhabdomyolyse)

Insuffisance rénale

Insuffisance hépatique

Diagnostic de l’intoxication aux sels de bain Examen clinique

Analyses de sang et d’urine Étant donné que les analyses de sang ou d’urine de routine ne détectent pas les sels de bain, les médecins basent généralement le diagnostic sur les symptômes chez les personnes connues pour avoir consommé la drogue. Les médecins prescrivent généralement les examens spécifiques suivants pour toute personne présentant des signes d’intoxication aiguë grave aux sels de bain, à la recherche d’autres problèmes causés par l’utilisation de sels de bain : Analyses de sang (pour vérifier la numération sanguine, les taux d’électrolytes et la fonction rénale)

Analyse d’urine pour détecter une myoglobinurie (signe de destruction des tissus musculaires)

Électrocardiographie (ECG)

Traitement de l’intoxication aux sels de bain Observation et surveillance jusqu’à ce que la personne soit sobre

Sédatifs par voie IV

Liquides par voie IV Les traitements standards, qui incluent sédatifs et liquides par voie IV et soins de soutien, sont généralement suffisants. En cas d’élévation dangereuse de la température corporelle (hyperthermie), d’élévation durable du rythme cardiaque ou d’agitation, et d’analyses de sang qui suggèrent la possibilité de problèmes rénaux, les personnes doivent être hospitalisées, et le développement de lésions cardiaques et rénales, ainsi que d’une destruction des tissus musculaires, doit être surveillé.