Le protoxyde d’azote (gaz hilarant) est utilisé en anesthésie. Il est également utilisé comme propulseur d’aérosol et dans les distributeurs de crème fouettée. Le protoxyde d’azote est consommé parce qu’il procure une sensation d’euphorie et un état onirique agréable. L’exposition prolongée au protoxyde d’azote peut entraîner une carence en vitamine B12, qui provoque un engourdissement et une faiblesse des jambes et des bras qui peuvent être permanents. Des ballons de baudruche remplis de protoxyde d’azote sont vendus illégalement à des concerts de rock et événements sportifs.

