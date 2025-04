Les utilisateurs de solvants volatils s’intoxiquent rapidement. On observe des vertiges, une somnolence, une confusion. Le langage peut être pâteux. Les consommateurs peuvent avoir des difficultés à se tenir debout et à marcher, ce qui entraîne une marche instable. Ils peuvent être excités, impulsifs et irritables.

Plus tard, les perceptions et le sens de la réalité peuvent être déformés, entraînant des illusions, des hallucinations et des délires. Les utilisateurs ressentent une montée euphorique et un état de rêve, culminant en une courte période de sommeil. Ils peuvent être atteints de délire et devenir confus, avec des sautes d’humeur. La pensée et la coordination peuvent être altérées. L’intoxication peut durer de quelques minutes à plus d’une heure.