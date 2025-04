Les complications potentielles du vapotage comprennent les suivantes :

Consommation de nicotine par des non-fumeurs, entraînant une addiction à la nicotine

Lésions pulmonaires sévères

L'une des inquiétudes est que des non-fumeurs qui inhalent de la nicotine, en particulier des adolescents, développent une addiction.

Certaines substances présentes dans la vapeur semblent entraîner des lésions pulmonaires graves et, parfois, le décès. Les Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), l’Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (Food and Drug Administration, FDA) et d’autres partenaires de santé clinique et publique enquêtent sur la flambée des lésions pulmonaires liées au vapotage aux États-Unis. (Voir CDC : Outbreak of Lung Injury Associated with the Use of E-Cigarette, or Vaping, Products [Flambée de lésions pulmonaires associées à l’utilisation de produits pour cigarettes électroniques ou vapotage].)

Les produits de vapotage à base de THC et ceux qui contiennent de l’acétate de vitamine E sont associés à des cas de lésions pulmonaires graves liées au vapotage. Les CDC et la FDA recommandent de ne pas utiliser des produits pour cigarettes électroniques ou vapotage contenant du THC, en particulier ceux acquis auprès de sources informelles comme des amis, des membres de la famille ou des revendeurs en personne ou en ligne. L’acétate de vitamine E ne doit en aucun cas être ajouté à des produits pour cigarette électronique ou vapotage.