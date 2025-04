Portage intradigestif

Elle concerne souvent les drogues à haute valeur de revente (principalement l’héroïne ou la cocaïne). Les drogues importées depuis d’autres pays peuvent être placées dans des préservatifs ou des paquets entourés de plusieurs couches de film alimentaire, parfois recouverts également d’une couche de cire, afin de passer les frontières. Après avoir avalé plusieurs paquets, les passeurs prennent généralement des médicaments pour ralentir le mouvement des substances dans le tube digestif jusqu’à ce que les paquets soient retirés. Certains passeurs peuvent avaler et passer en contrebande des centaines de paquets en un seul voyage.

Si un paquet se déchire, une surdose de drogue peut survenir, causant parfois des symptômes graves. Les paquets peuvent provoquer une obstruction ou des lésions intestinales. Si l’intestin se rompt, son contenu peut fuir dans la cavité abdominale et provoquer une inflammation et une infection graves (péritonite). Les symptômes d’une surdose de drogue causée par l’éclatement d’un paquet dépendent du type de drogue et peuvent inclure des crises convulsives répétées, une hypertension, une température corporelle très élevée, des problèmes respiratoires et le coma.