Infections pneumococciques

Pour plus d’informations, consultez également Vaccin pneumococcique et les calendriers de vaccination pour les enfants et les adultes des Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies (Centers for Disease Control and Prevention, CDC).

Les calendriers de vaccination varient selon l’âge et les affections de la personne. Tous les enfants âgés de 2 mois à 6 ans doivent recevoir la vaccination antipneumococcique dans le cadre du calendrier de vaccination de routine de l’enfant. La vaccination antipneumococcique est également recommandée pour les adultes âgés de 65 ans ou plus et ceux âgés de 19 à 64 ans présentant certaines affections à haut risque.