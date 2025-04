Tabagisme et autres consommations de tabac

Le tabagisme est un problème majeur de santé individuelle et publique. Le tabac est nocif pour presque chaque organe du corps.

Le tabac est utilisé en raison des effets de la nicotine. La nicotine est hautement addictive lorsqu’elle est inhalée dans les poumons. La cigarette, qui est la forme la plus nocive de tabagisme, est la plus fréquemment utilisée par les adultes. Les cigarettes électroniques sont la forme la plus fréquente de tabagisme chez les adolescents. Un faible pourcentage de personnes fume des cigares ou la pipe (dont le narguilé). Certaines personnes utilisent des produits à base de tabac par voie orale, tels que la mastication et la chique.

Le tabagisme augmente le risque de crise cardiaque, de cancer du poumon, de bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) et d’autres troubles.

La substance présente dans le tabac entraînant une dépendance est la nicotine.

Les personnes qui cessent de consommer de la nicotine peuvent devenir irritables, anxieuses, tristes et agitées pendant la période de sevrage.

(Voir aussi Sevrage tabagique et Vapotage.)

Lorsque l’on fume des cigarettes, la nicotine atteint rapidement le cerveau (en moins de 10 secondes) et crée une forte dépendance. Outre la nicotine, les cigarettes contiennent du goudron et du monoxyde de carbone, ainsi que près de 4 000 autres ingrédients, dont nombre d’entre eux sont toxiques. Ces ingrédients du tabac entraînent un risque important de maladie et de décès.

Le tabagisme de cigarette reste la première cause de maladies et de décès évitables aux États-Unis et dans le monde. Environ deux tiers des personnes qui fument à long terme mourront prématurément d’un trouble provoqué par le tabagisme. Plus d’un demi-million d’Américains meurent chaque année d’une maladie liée au tabac, ce qui signifie que 20 % des décès survenant aux États-Unis sont liés au tabagisme. Le tabagisme est mortel, car les personnes qui fument inhalent des centaines de substances, dont un grand nombre peut provoquer des cancers, des maladies cardiaques et des maladies pulmonaires. Les produits de tabac sans fumée ne sont pas des alternatives sûres au tabagisme, car ils contiennent eux aussi des substances toxiques.

Bien que la plupart des expositions à la nicotine proviennent du tabagisme à la cigarette, les enfants peuvent accidentellement ingérer de la nicotine (en général en mangeant des cigarettes ou des mégots laissés dans les cendriers, ou parfois des gommes à la nicotine, des patchs ou des liquides pour cigarettes électroniques).

De plus, le tabagisme est la cause la plus fréquente d’incendies domestiques involontaires aux États-Unis. La Federal Emergency Management Agency (FEMA, Agence fédérale américaine des situations d’urgence) estime qu’environ 7 800 incendies liés au tabagisme surviennent dans des bâtiments résidentiels chaque année et entraînent environ 275 décès, 750 blessures et 361 millions de dollars de pertes matérielles. (Voir FEMA : tendances en matière d’incendies dus au tabagisme dans les bâtiments résidentiels [2012-2021]

Le tabagisme aux États-Unis a diminué au cours des 50 dernières années. Cependant, en raison de la croissance démographique, le nombre absolu de personnes qui fument aux États-Unis est resté à peu près stable, aux alentours de 46 millions d’adultes. Tout est fait pour inciter les clients, adolescents et adultes, à acheter des cigarettes, notamment dans les points de vente. Chaque jour, environ 1 600 jeunes de moins de 18 ans fument leur première cigarette, et près de 200 jeunes commencent à fumer quotidiennement.

Femmes enceintes et enfants Le tabagisme pendant la grossesse prive le fœtus en développement d’oxygène et peut entraîner un faible poids de naissance, une naissance prématurée et une mort fœtale. Le tabagisme pendant la grossesse augmente également le risque de syndrome de mort subite du nourrisson (MSN). Le tabagisme est une maladie pédiatrique : 9 adultes qui fument sur 10 ont commencé avant l’âge de 18 ans, c’est-à-dire dans la période la plus importante pour le développement du cerveau.

Diagnostic du tabagisme Questions des professionnels de la santé Il est recommandé aux professionnels de la santé de poser des questions sur le tabagisme à tout le monde. Pour de nombreuses personnes, le tabagisme est une dépendance qui nécessite un traitement médical. Évaluer la quantité consommée (nombre de cigarettes fumées par jour [actuellement et par le passé]) et le délai entre le réveil et la première cigarette (fumer dans les 30 minutes suivant le réveil est un repère utile) permet de fournir une indication de la gravité de la dépendance au tabac et de l’addiction à la nicotine. Les réponses peuvent également aider à choisir le médicament de sevrage tabagique le mieux adapté et sa posologie. L’empoisonnement à la nicotine est parfois négligé. Par exemple, les enfants peuvent avaler des cigarettes ou des gommes à la nicotine sans être vus. Même lorsqu’on les voit faire, il peut être difficile de déterminer la quantité de tabac qui a vraiment été ingérée. Les personnes atteintes de la maladie du tabac vert peuvent ne pas établir de relation entre leurs symptômes et la manipulation de tabac.