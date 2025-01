Une infection de l’oreille moyenne (otite moyenne) suffisamment sévère pour entraîner une perforation est généralement assez douloureuse en raison de l’accumulation de liquide (pus). Cependant, lorsque le tympan est perforé, du pus peut s’écouler de l’oreille, soulageant la pression et la douleur.

La perforation du tympan par une lésion cause une soudaine douleur sévère, parfois suivie par un saignement de l’oreille, par une perte auditive (perte auditive de transmission ou neurosensorielle) et du bruit dans l’oreille (acouphène). La perte auditive de transmission survient lorsque le son n’atteint pas les structures sensorielles de l’oreille interne (par exemple, en raison d’une perturbation des osselets). La perte auditive neurosensorielle survient quand le son atteint l’oreille interne, mais qu’il ne peut pas être converti en influx nerveux (en raison d’une lésion de l’oreille interne par exemple) ou que les influx nerveux ne peuvent pas être acheminés jusqu’au cerveau. La perte auditive est plus sévère si la chaîne d’osselets a été interrompue ou si l’oreille interne a été endommagée.

Une lésion de l’oreille interne peut également entraîner la survenue de vertiges (fausse sensation de mouvement ou de tournoiement). Du pus s’écoule parfois de l’oreille après 24 à 48 heures, surtout si la cause de la perforation est liée à l’introduction d’eau ou de corps étrangers.