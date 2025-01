Imagerie par résonance magnétique ou tomodensitométrie

Hémoculture

Ponction lombaire (rachicentèse)

Pour diagnostiquer une thrombose du sinus caverneux, les médecins réalisent généralement une imagerie par résonance magnétique (IRM) ou une tomodensitométrie (TDM) des sinus paranasaux, des yeux et du cerveau. Parfois, une IRM ou une TDM est réalisée après l’injection d’un produit de contraste dans la circulation sanguine pour montrer plus de détails. La phlébographie par résonance magnétique (PRM) avec produit de contraste ou la phlébo-TDM (dans laquelle un produit de contraste est administré par voie intraveineuse pour délimiter les veines) est plus sensible. Afin d’identifier la bactérie à l’origine du problème, un échantillon de sang est envoyé à un laboratoire pour être mis en culture. Une ponction lombaire peut être réalisée.