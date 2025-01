Prise de macrolides pendant la grossesse et l’allaitement

Prise de macrolides pendant la grossesse et l’allaitement

Les macrolides ne doivent être pris pendant la grossesse que lorsque les bénéfices du traitement sont supérieurs aux risques.

Avec l’érythromycine et l’azithromycine, aucun effet indésirable sur le fœtus n’a été observé dans des études sur l’animal, mais aucune étude bien conçue n’a été menée chez la femme enceinte. L’érythromycine fait partie des antibiotiques les moins dangereux pouvant être utilisés pendant la grossesse. Elle est considérée comme moins dangereuse que l’azithromycine car, comme elle est plus fréquemment utilisée, les informations à son sujet sont plus nombreuses.

Avec le macrolide clarithromycine, des effets dangereux pour le fœtus ont été observés dans des études sur l’animal. Par conséquent, les femmes enceintes ne doivent pas prendre de clarithromycine, sauf s’il n’existe pas d’autre alternative. (Voir aussi Sécurité d’emploi des médicaments pendant la grossesse.)

La prise d’érythromycine pendant l’allaitement est généralement considérée comme acceptable. On ne sait pas si les autres macrolides peuvent être pris sans danger pendant l’allaitement. (Voir aussi Utilisation de médicaments et de substances pendant l’allaitement.)