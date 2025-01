University of Washington School of Pharmacy

Les sulfamides sont une classe d’antibiotiques efficaces contre de nombreuses bactéries Gram positives et Gram négatives. Certains sulfamides sont appliqués directement sur la peau (localement) pour traiter les brûlures et les infections cutanées, vaginales et oculaires.

Les sulfamides comprennent :

Mafénide

Sulfacétamide

Sulfadiazine

Sulfadoxine

Sulfaméthizole

Sulfaméthoxazole (en association avec de la triméthoprime)

Sulfanilamide

Sulfasalazine

Sulfisoxazole

Le sulfaméthoxazole (SMX) est couramment utilisé en association avec de la triméthoprime (TMP). L’association s’appelle TMP/SMX.

Les sulfamides agissent en empêchant les bactéries de produire une forme d’acide folique dont elles ont besoin pour se développer et se multiplier.

