University of Washington School of Pharmacy

Les polypeptides sont une classe d’antibiotiques utilisée pour traiter plusieurs types d’infections.

Les polypeptides comprennent :

Bacitracine

Colistine (colistiméthate, colistine, polymyxine E)

Polymyxine B

La plupart des bactéries ont une enveloppe externe (paroi cellulaire) qui les protège. La bacitracine agit en empêchant les bactéries de former cette paroi cellulaire. La colistine et la polymyxine B agissent en perturbant la membrane cellulaire se trouvant sous la paroi de certaines bactéries. Par la suite, les bactéries meurent.

La bacitracine est principalement utilisée pour traiter les infections cutanées superficielles provoquées par Staphylococcus aureus. Elle est appliquée directement sur la peau (localement).

La colistine et la polymyxine B provoquent fréquemment des lésions rénales et ne sont donc utilisées que pour les infections graves dans lesquelles les bactéries sont résistantes à tous les autres antibiotiques et pour lesquelles il n’existe aucune alternative plus sûre. Lorsque la colistine ou la polymyxine B est utilisée, elle est administrée par voie intraveineuse (dans une veine). Dans certains cas, la colistine peut être inhalée au moyen d’un nébuliseur.

(Voir aussi Présentation des antibiotiques.)