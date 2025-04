University of Washington School of Pharmacy

La mupirocine est un antibiotique utilisé pour traiter l’impétigo et d’autres infections cutanées d’origine bactérienne et pour éliminer les staphylocoques du nez. Cet antibiotique agit en interférant avec la production par les bactéries des protéines nécessaires à leur croissance et à leur multiplication.

La mupirocine est disponible uniquement sous forme de pommade.

Les professionnels de santé peuvent recommander d’appliquer la mupirocine dans les narines afin d’éliminer les staphylocoques du nez. Cependant, comme la surconsommation de mupirocine peut entraîner une résistance, cet antibiotique est utilisé uniquement chez les personnes chez qui l’on soupçonne une infection. Par exemple, il est prescrit à des patients avant certaines opérations ou à des membres d’une famille au sein de laquelle il y a propagation d’une infection cutanée.

Certains effets secondaires fréquents de la mupirocine sont les démangeaisons et la sensation de brûlure.

(Voir aussi Présentation des antibiotiques.)