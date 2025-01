Outils de prévention

Le mode de vie et la maladie sont clairement liés. Par exemple, une alimentation malsaine (riche en calories, en graisses saturées et en acides gras trans, et carencée en certains autres nutriments), le manque d’activité physique régulière et le tabagisme augmentent le risque de développer une maladie cardiaque, un cancer et un accident vasculaire cérébral, les trois principales causes de décès aux États-Unis. En changeant les habitudes de vie malsaines, on peut aider à prévenir des troubles particuliers et/ou améliorer la condition physique et la qualité de vie. En discutant avec des médecins et d’autres professionnels de la santé, cela peut aider les personnes à prendre de bonnes décisions et établir des habitudes saines. Cependant, l’adoption et le maintien d’un mode de vie sain ne peuvent être accomplis que par la personne elle-même. Pour de nombreuses personnes, il est difficile de s’alimenter sainement et de faire suffisamment d’exercice, mais les personnes qui y parviennent réduisent leur risque de développer des troubles graves et, souvent, elles se sentent mieux et ont plus d’énergie.

Des habitudes alimentaires saines peuvent aider à prévenir ou à contrôler des maladies telles que l’hypertension artérielle, les maladies cardiaques, le diabète, l’ostéoporose et certains cancers. Les recommandations comprennent

Manger beaucoup de légumes, de fruits, de céréales et de pain complets, en partie parce qu’un tel régime est riche en fibres.

Réduire la consommation de graisses saturées (comme celles contenues dans le beurre, le fromage, le bœuf, le porc, la volaille avec la peau et certains aliments préparés) et éviter les acides gras trans

Remplacer les graisses saturées par des graisses plus saines (les graisses plus saines comprennent celles contenues dans les poissons gras, comme le thon, le saumon, le maquereau et le hareng, et celles contenues dans l’huile d’olive et certaines huiles végétales [huiles de lin, de colza et de soja], les graines de lin et les noix)

Limiter les calories pour maintenir le poids corporel recommandé (voir le tableau Indice de masse corporelle (IMC))

Limiter la quantité de sel consommé

Obtenir un apport suffisant de calcium et de vitamine D (dans les aliments ou dans les suppléments)

L’activité physique et l’exercice peuvent aider à prévenir l’obésité, l’hypertension artérielle, les maladies cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux, le diabète, certains types de cancer, la constipation, les chutes et d’autres problèmes de santé. La meilleure habitude comprend la pratique d’une activité physique modérée à raison de 150 minutes par semaine, ou d’une activité énergique en aérobie à raison de 75 minutes par semaine (ou une combinaison des deux). Les périodes d’exercice physique doivent durer au moins 10 minutes et se répartir idéalement sur toute la semaine. Cependant, faire même un peu d’exercice est préférable à ne pas en faire du tout. Par exemple, les personnes qui peuvent consacrer seulement 10 minutes à une activité physique quelques fois par semaine peuvent quand même en tirer des bénéfices importants, en particulier si l’exercice est énergique. La marche est un exercice simple et efficace apprécié par beaucoup de monde. Certains types d’exercice peuvent également cibler des problèmes spécifiques. Par exemple, les étirements améliorent la flexibilité, ce qui peut aider à prévenir les chutes. L’exercice en aérobie peut réduire le risque de crises cardiaques et d’angine de poitrine.

Cesser de fumer est important pour mener un mode de vie sain. Un médecin peut prodiguer des encouragements et conseiller sur les moyens d’arrêter de fumer avec succès, y compris en fournissant des informations et des recommandations quant à l’utilisation de produits de substitution nicotinique, du bupropion et de la varénicline (médicaments qui aident à réduire les envies irrépressibles), et d’autres outils.

Les pratiques sexuelles sûres restent importantes. Les pratiques sexuelles sûres consistent essentiellement à éviter d’avoir des partenaires sexuels à risque et à rester mutuellement monogame. Les personnes qui ont plus d’un partenaire sexuel peuvent réduire considérablement leur risque de contracter une infection sexuellement transmissible en utilisant correctement un préservatif en latex à chaque fois qu’elles ont des rapports sexuels. Les personnes qui sont allergiques au latex peuvent utiliser d’autres sortes de préservatifs.

Il est important de limiter la consommation d’alcool. Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC, Centres de contrôle et de prévention des maladies des États-Unis) recommandent aux adultes en âge de consommer de l’alcool de ne pas en boire ou de limiter leur consommation à 2 verres maximum par jour pour les hommes et à 1 verre maximum par jour pour les femmes. (Un verre est équivalent à environ 341 ml de bière, 142 ml de vin, ou 43 ml d’alcool fort, comme le whisky.) On ignore si la consommation d’alcool, même en petites quantités, présente des bénéfices pour la santé. De plus, boire même de petites quantités d’alcool peut augmenter le risque d’effets nocifs.

La prévention des blessures est essentielle pour maintenir un mode de vie sain. Il est possible de réduire les risques de blessure en prenant certaines précautions, telles que le port d’un équipement de protection approprié (notamment les ceintures de sécurité). Pour les personnes âgées, les mesures suivantes peuvent aider à réduire le risque de chute :

Retrait des tapis

Avoir un bon éclairage à la maison

Exercice physique (en particulier pour améliorer l’équilibre et la force musculaire)

Faire contrôler régulièrement sa vue, se procurer les lunettes adéquates et les porter

Faire examiner par un médecin, du personnel infirmier ou un pharmacien tous les médicaments qui peuvent contribuer aux chutes chaque fois que des ordonnances sont ajoutées ou modifiées

Dormir suffisamment est également une composante importante d’un mode de vie sain, car le manque de sommeil affecte particulièrement l’humeur et l’état mental et constitue un facteur de risque pour les blessures.