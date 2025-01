Les substituts nicotiniques (SN), le bupropion et la varénicline sont des traitements médicamenteux qui permettent de minimiser la gêne associée au sevrage de la nicotine, ce qui permet à la personne de se concentrer sur les aspects comportementaux du sevrage tabagique.

Les substituts nicotiniques sont disponibles sous de nombreuses formes, notamment en patchs, en gommes à mâcher, en pastilles et en sprays nasaux. Tous apportent de la nicotine au cerveau, mais sans l’influx intense et rapide d’une cigarette. La vitesse à laquelle une substance atteint le cerveau augmente son potentiel addictif. C’est pourquoi très peu de personnes développent une dépendance aux substituts nicotiniques. Les patchs, les gommes à mâcher et les pastilles sont disponibles en vente libre ; les sprays nasaux sont disponibles uniquement sur ordonnance aux États-Unis. Auparavant disponible sur ordonnance, l’inhalateur de nicotine a été arrêté aux États-Unis en 2023. L’aérosol buccal à la nicotine est disponible dans de nombreux pays en dehors des États-Unis, mais il n’est pas autorisé aux États-Unis.

Les substituts nicotiniques combinés, qui associent généralement des patchs de nicotine à action prolongée et une formulation à action plus rapide (gommes à mâcher, pastilles ou spray nasal), représentent une stratégie particulièrement efficace avec laquelle les chances de sevrage tabagique à long terme sont plus de deux fois plus importantes.

Les substituts nicotiniques sont sujets à certaines restrictions :

Les personnes souffrant de troubles de la mâchoire (temporo-mandibulaires) ne doivent pas utiliser de gommes.

Les personnes atteintes de sensibilité cutanée grave ne doivent pas utiliser de patchs.

Ces produits peuvent avoir des effets nocifs chez les femmes enceintes.

Les personnes ayant eu récemment des crises cardiaques ou certains troubles vasculaires doivent consulter leur médecin avant d’utiliser l’un de ces produits.

Le bupropion est un antidépresseur disponible sur ordonnance ; il a été découvert qu’il facilitait le sevrage tabagique chez les personnes présentant ou non une dépression. Le bupropion peut être utilisé en association avec un substitut nicotinique. Le taux de succès est meilleur avec les deux produits qu’avec un seul. Les résultats des deux médicaments sont meilleurs quand ils sont utilisés conjointement avec un programme de modification du comportement. Les personnes présentant un risque de convulsions ne doivent pas prendre de bupropion.

La varénicline, également disponible sur ordonnance, aide à atténuer les envies irrépressibles et les symptômes de sevrage, rend le tabagisme moins satisfaisant et augmente le taux de réussite du sevrage sur le long terme. La varénicline fonctionne de deux manières :

Elle bloque partiellement les récepteurs cérébraux qui sont touchés par la nicotine, ce qui soulage les symptômes de sevrage.

Elle empêche la nicotine de se fixer aux récepteurs, de sorte que la personne qui fume une cigarette en prenant de la varénicline trouvera cela moins satisfaisant qu’en temps normal.

Certaines personnes prenant du bupropion LP ou de la varénicline ont développé des effets secondaires graves au niveau du système nerveux ou du comportement, tels qu’une hostilité, une agitation, une humeur dépressive, d’autres anomalies comportementales, des pensées suicidaires ainsi que des tentatives de suicide ou des suicides effectifs. Toute personne présentant l’un de ces effets secondaires doit arrêter immédiatement de prendre le médicament concerné et en avertir son prestataire de soins de santé.

Les traitements à l’étude pour le sevrage tabagique comprennent la cytisine, la bromocriptine et le topiramate. La thérapie vaccinale a été étudiée et s’est avérée inefficace.

Les substituts nicotiniques et les autres médicaments de sevrage tabagique (bupropion et varénicline) sont habituellement pris pendant 8 à 12 semaines ; certains peuvent être pris pendant plus longtemps afin de prévenir les rechutes.

À l’heure actuelle, les médicaments de sevrage tabagique et les substituts nicotiniques ne sont pas systématiquement recommandés pour les personnes dans les cas suivants :

Femmes enceintes

Personnes ne fumant pas tous les jours ou que quelques cigarettes par jour

Adolescents (âgés de moins de 18 ans)

Personnes utilisant du tabac sans fumée

En règle générale, toutes les personnes doivent discuter avec leur prestataire de soins de santé des différents médicaments disponibles pour les aider à arrêter de fumer, afin de déterminer l’alternative la mieux adaptée. Il convient également de lire attentivement la notice fournie avec tous les produits de sevrage tabagique.

L’utilisation de peut parfois être envisagée dans le cadre d’un programme de sevrage tabagique, bien que les preuves de leur efficacité ne soient pas très solides. De plus, certaines inquiétudes demeurent, car la nicotine inhalée avec certaines cigarettes électroniques atteint le cerveau aussi rapidement que la nicotine des cigarettes traditionnelles ; les personnes peuvent donc rester dépendantes de la nicotine.