Überblick über Frakturen

Immobilisation

Die Immobilisierung lindert den Schmerz und erleichtert den Heilungsprozess, indem weitere Verletzungen vermieden werden und die Enden des Bruches ausgerichtet bleiben. Gelenke proximal und distal der Verletzung sollten immobilisiert werden.

Die meisten Frakturen sind über Wochen in einem Gips (eine starre, umlaufende Vorrichtung) immobilisiert. Ein paar schnell heilende, stabile Frakturen (z. B. Buckle- Handgelenksfrakturen bei Kindern) werden nicht gegipst; eine Frühmobilisation hat die besten Ergebnisse.

Ein Gipsverband wird in der Regel bei Frakturen eingesetzt, die eine wochenlange Ruhigstellung erfordern. In seltenen Fällen kann es dabei zu einer Schwellung unter dem Gips kommen, die so stark ist, dass es zu einem Kompartmentsyndrom kommt. Wenn Ärzte eine erhebliche Anschwellung unter dem Gips vermuten, wird der Gips (und die ganze Wattierung) sowohl medial als auch lateral von oben nach unten durchgeschnitten.

Patienten mit Gipsverbänden sollten schriftliche Anweisungen erhalten, einschließlich der folgenden:

Halten Sie den Gips trocken.

Halten Sie den exponierten Hautbereich um die Ränder des Gipses sauber und trocken.

Bringen Sie nie einen Gegenstand in den Gipsverband ein.

Untersuchen Sie die Ränder des Gipsverbandes sowie die umliegende Haut regelmäßig, am besten täglich, und berichten Sie über rote oder wunde Stellen.

Polstern Sie harte Kanten mit Stoff oder weichem Klebeband ab, damit die Haut vor Verletzungen geschützt ist.

Beim Ruhen, positionieren Sie den Gips vorsichtig, vielleicht mit einem kleinen Kissen oder Polster, um zu verhindern, dass die Kante in die Haut kneift oder gräbt.

Untersuchen Sie den Gips, wann immer möglich, um Schwellungen zu kontrollieren.

Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn der Schmerz anhält oder sich der Gips übermäßig fest anfühlt.

Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn Geruch aus dem Gipsverband aufsteigt, oder wenn der Patient Fieber bekommt, da es sich um eine Infektion handeln könnte.

Sucht Sie bei einer progressiven Verschlechterung von Schmerzen sofort nach Hilfe, oder bei jeder neue Taubheit oder Schwäche, was auf ein Kompartmentsyndrom hindeuten könnte.

Eine Schiene (siehe Abbildung Gelenkimmobilisierung als akute Behandlung: Einige häufig verwendete Techniken) kann zur Ruhigstellung einiger stabiler Verletzungen verwendet werden, einschließlich einiger vermuteter, aber unbewiesener Frakturen und schnell heilender Frakturen, die eine Ruhigstellung für mehrere Tage oder weniger erfordern. Eine Schiene umfasst nicht die gesamte Zirkumferenz; so ist es dem Patienten möglich, Eis aufzulegen und sich mehr zu bewegen als es mit einem Gips möglich ist. Auch wenn eine geringe Schwellung möglich ist, fördert dies nicht die Entwicklung eines Kompartmentsyndroms. Einige Verletzungen, die letztlich erforderlich Gießen werden zunächst mit einer Schiene, bis die meisten der Schwellung bildet immobilisiert.

Gelenkimmobilisierung als akute Behandlung: Einige häufig verwendete Techniken

Eine Schlinge bietet ein gewisses Maß an Unterstützung und Komfort und schränkt die Beweglichkeit ein; es kann bei bestimmten Frakturen (z. B. minimal versetzte Schlüsselbeinfrakturen, bestimmte proximale Humerusfrakturen) nützlich sein, insbesondere wenn eine vollständige Ruhigstellung unerwünscht ist (z. B. bei Schulterverletzungen, die, wenn sie vollständig immobilisiert sind, schnell zu einer adhäsiven Kapselentzündung (frozen shoulder) führen können).

Eine Umwicklung (Ein Stück Stoff oder ein Gurt) kann mit einer Schlinge verwendet werden, um den Arm daran zu hindern, nach außen zu schwingen, besonders in der Nacht. Die Umwicklung erfolgt um den Rücken und über den verletzten Teil. Ein Streifen wird manchmal mit einer Schlinge verwendet, um einteilige proximale Humerusfrakturen zu immobilisieren.

Bettruhe, die gelegentlich bei Frakturen, z. B. Beckenfrakturen, erforderlich ist, kann bestimmte Probleme mit sich bringen (z. B. tiefe Beinvenenthrombose, Harnwegsinfektion, Rückgang der Muskulatur).

Eine längere Ruhigstellung eines Gelenks kann zu Steifheit, Kontrakturen und Muskelatrophie führen und wird in der Regel nicht empfohlen. Diese Komplikationen können sich schnell entwickeln und dauerhaft sein, insbesondere bei älteren Menschen. Einige schnell heilende Verletzungen werden am besten durch die frühzeitige Wiederaufnahme der aktiven Bewegung während der ersten Tage und Wochen behandelt. Frühe Mobilisierung kann Kontrakturen und Muskelatrophie minimieren und somit die funktionelle Erholung beschleunigen. Schienen und Gipsverbände sollten die Gelenke in Positionen fixieren, die die Wahrscheinlichkeit der Wiederherstellung der vollen Funktion optimieren (z. B. sollte die Ruhigstellung der Metakarpophalangealgelenke [MCP] die Gelenke in Flexion positionieren, um die Verlängerung der Handsehnen zu erhalten).

Physiotherapeuten können Patienten darüber informieren, was sie während der Ruhigstellung tun können, um so viel Funktion wie möglich zu erhalten. Nach der Ruhigstellung können Physiotherapeuten den Patienten Übungen zur Verbesserung der Beweglichkeit und der Muskelkraft, zur Stärkung und Stabilisierung des verletzten Gelenks und damit zur Vermeidung von Rezidiven und langfristigen Beeinträchtigungen anbieten.