Übersicht über Luxationen

Bei einer Luxation des Hüft- oder Kniegelenks kann die Durchblutung des Beins gestört sein. In einem solchen Fall erhalten die Gewebe in dem Bein nicht genug Blut (Ischämie) und können absterben (Nekrose). Eine ausgerenkte Hüfte neigt zu Gewebetod (Nekrosen), besonders, wenn sie nicht sofort wieder eingerenkt wird. Wenn die Hüfte ausgerenkt ist, werden die Blutgefäße am oberen Ende des Hüftknochens (dem oberen Teil des Hüftgelenks, dem sogenannten Femurkopf) gedehnt. In der Folge wird der Hüftknochen nicht ausreichend durchblutet. Wenn das Knie ausgerenkt ist, kann das untere Bein nicht ausreichend durchblutet sein. Wenn die fehlende Durchblutung dazu führt, dass viel Gewebe abstirbt, muss das Bein vielleicht amputiert werden. Bei bestimmten Ellenbogenverletzungen kann die Durchblutung des Unterarms eingeschränkt werden, was zu ähnlichen Komplikationen führt. Eine solche Durchblutungsstörung kann unter Umständen erst einige Stunden nach der Verletzung symptomatisch werden.