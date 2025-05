Überblick über hitzebedingte Beschwerden

Bei großer Hitze sollte übermäßige körperliche Anstrengung vermieden werden. Lässt sich körperliche Anstrengung in heißer Umgebung nicht vermeiden, muss auf ausreichende Flüssigkeitszufuhr geachtet und die Haut immer wieder mit kühlem Wasser benetzt werden, um die Körpertemperatur im annähernd normalen Bereich zu halten. Um den Flüssigkeitshaushalt auszugleichen, muss auch dann noch getrunken werden, wenn der Durst schon gestillt ist.

Ein Gewichtsverlust nach dem Sport oder der Arbeit kann genutzt werden, um den Flüssigkeitsverlust zu überwachen. Menschen, die 2 bis 3 Prozent ihres Körpergewichts verlieren, sollten daran erinnert werden, zusätzlich Flüssigkeit zu sich zu nehmen, sodass sie ihr Körpergewicht bis zum nächsten Tag wieder bis auf 1 Kilogramm wiedererlangt haben. Menschen, die mindestens 4 Prozent ihres Körpergewichts verlieren, sollten ihre Aktivität für einen Tag einschränken.

Menschen mit Tätigkeiten an freier Luft, die viel Wasser ohne Salz trinken, lösen eventuell das Natrium im Blut auf (ein Zustand, der Hyponatriämie genannt wird), was zu Krämpfen und sogar zum Tod führen kann. Dagegen hilft es bereits, mit dem Wasser auch die Salzzufuhr zu erhöhen, und sei es durch den Verzehr salzhaltiger Snacks. Andere häufige Wege, um den Salzgehalt aufrechtzuerhalten, sind Salztabletten (die in ausreichender Menge Wasser aufgelöst werden müssen, z. B. eine einzelne 1-Gramm-Salztablette in einem Liter oder 950 ml Wasser) und im Handel erhältliche Sportgetränke, die zusätzliches Salz enthalten.

Das langsame Steigern des Anstrengungsgrades und der Menge von Arbeit, die in der Hitze verrichtet wird, ermöglicht schließlich eine Akklimatisierung, wodurch die Menschen sicher unter Temperaturbedingungen arbeiten können, die vormals gefährlich waren. Eine typische Vorgehensweise wäre, über 10 bis 14 Tage in der heißen Zeit eines Tages mit einer mäßigen Aktivität von 15 Minuten pro Tag (genug, um das Schwitzen anzukurbeln) zu beginnen und sie auf 90 Minuten anstrengender Aktivität zu steigern. Menschen, die an das Klima, in dem sie sich aufhalten, nicht angepasst sind, leiden bei länger anhaltender körperlicher Anstrengung häufiger an Hitzekrämpfen oder anderen hitzebedingten Beschwerden und müssen unter Umständen mehr Natrium und Wasser zu sich nehmen.

