Übelkeit und Erbrechen bei Erwachsenen

Weniger häufige Ursachen für Übelkeit und Erbrechen umfassen:

Erkrankungen des Gehirns oder des zentralen Nervensystems

Reisekrankheit

Metabolische Veränderungen oder körperweite (systemische) Erkrankung

Psychische Störungen

Chronische Übelkeit und Erbrechen

Syndrom des zyklischen Erbrechens

Das Brechzentrum im Gehirn kann auch durch bestimmte Erkrankungen des Gehirns oder des zentralen Nervensystems aktiviert werden, einschließlich Infektionen (wie Meningitis und Enzephalitis), Migräne und Erkrankungen, die den Druck im Schädel (den intrakraniellen Druck) erhöhen. Erkrankungen, die den intrakraniellen Druck erhöhen, umfassen Hirntumoren, Hirnblutungen und schwere Kopfverletzungen.

Die Gleichgewichtsorgane im Innenohr (Vestibularapparat) sind mit dem Brechzentrum verbunden. Aufgrund dieser Verbindung wird manchen Menschen durch die Bewegung im Boot, Auto oder Flugzeug (Reisekrankheit) oder durch bestimmte Erkrankungen des Innenohrs (wie Labyrinthitis und Lagerungsschwindel) schlecht.

Übelkeit und Erbrechen können auch auftreten, wenn im Körper wie in der frühen Schwangerschaft metabolische Veränderungen stattfinden, oder wenn Personen einen sehr schlecht eingestellten Diabetes haben oder an schwerer Leberversagen oder Niereninsuffizienz leiden.

Psychische Probleme können ebenfalls Übelkeit und Erbrechen verursachen. Derartiges Erbrechen kann willkürlich sein. Personen mit Bulimie bringen sich beispielsweise zum Erbrechen, um abzunehmen. Es kann auch unwillkürlich sein. Beispielsweise erbrechen Kinder, die Angst vor der Schule haben, als Reaktion auf ihren psychischen Stress.

Chronische Übelkeit und Erbrechen ist ein zentral vermitteltes Syndrom oder eine Erkrankung der Darm-Hirn-Achse. Das heißt, die Übelkeit und das Erbrechen werden nicht von einer körperlichen oder spezifischen psychischen Störung verursacht, sondern können ein Problem mit der Kommunikation zwischen dem Gehirn und dem Verdauungssystem sein. Bei diesem Syndrom leiden die Patienten unter lästiger Übelkeit, Erbrechen oder beidem, was mindestens einmal pro Woche mindestens 6 Monate lang, einschließlich der letzten 3 Monate, auftritt und wofür in Tests keine erkennbare Ursache festgestellt werden kann.

Das Syndrom des zyklischen Erbrechens ist eine seltene Erkrankung, bei der sich Personen in variierenden Zeitabständen anfallartig und stark erbrechen (manchmal nur Übelkeit). Zwischen dem anfallartigen Erbrechen fühlen sich die Personen ganz normal. Obwohl es in der Regel in der Kindheit beginnt, dauert es manchmal bis ins Erwachsenenalter an. Das zyklische Erbrechen im Erwachsenenalter ist oft auf chronischen Marihuanakonsum zurückzuführen (Cannabis-Hyperemesis-Syndrom). Das Erbrechen kann durch eine heiße Dusche gelindert werden und verschwindet nach Absetzen des Marihuanakonsums.