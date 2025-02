Akute Bauchschmerzen

Abhängig von den beteiligten Strukturen gibt es verschiedene Formen von Bauchschmerzen.

Viszerale Schmerzen stammen von den Organen in der Bauchhöhle (die als Viszera bezeichnet werden). Die Nerven der Viszera reagieren nicht auf Einschnitte, Risse oder Entzündungen. Stattdessen reagieren die Nerven auf das gedehnte Organ (wie wenn der Darm durch Gase gedehnt wird), oder die umgebenden Muskeln ziehen sich zusammen. Viszerale Schmerzen sind typischerweise vage, stumpf und Übelkeit erregend. Es kann schwierig sein, sie genau zu lokalisieren. Oberbauchschmerzen entstehen bei Erkrankungen von Organen wie Magen, Zwölffingerdarm, Leber und Bauchspeicheldrüse. Mittelbauchschmerzen (im Nabelbereich) entstehen durch Erkrankungen von Strukturen wie dem Dünndarm, dem oberen Dickdarmabschnitt und dem Wurmfortsatz. Unterbauchschmerzen entstehen durch Erkrankungen des unteren Dickdarmabschnitts und der Organe im Urogenitaltrakt.

Somatische Schmerzen stammen von der Membran (Peritoneum), die die Bauchhöhle (Peritonealhöhle) auskleidet. Anders als die Nerven in den Viszeralorganen reagieren die Nerven im Peritoneum auf Schnitte und Reizungen (z. B. durch Blut, Infektionen, Chemikalien oder Entzündung). Somatische Schmerzen sind stechend und können sehr leicht lokalisiert werden.

Übertragene Schmerzen werden an einer Stelle wahrgenommen, die von ihrer eigentlichen Ursache weit entfernt sein kann (siehe die Abbildung Was ist Schmerzübertragung?). So kann ein Patient mit einer Gallenblasenerkrankung beispielsweise Schmerzen im Schulterblatt verspüren. Die Ursache der Schmerzen ist die Gallenblase, die sich im Bauchraum befindet, aber die Schmerzen werden in der Schulter wahrgenommen.

Was ist Schmerzübertragung?