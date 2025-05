Skorpionstiche

University of Illinois at Chicago;

Die Stiche nordamerikanischer Skorpione sind selten gefährlich und verursachen in der Regel lediglich Schmerzen, eine kleine Schwellung, Empfindlichkeit und Wärme an der Stelle des Stichs. Der Stich des Rindenskorpions (Centruroides exilicauda oder C. sculpturatus), der in Arizona und in New Mexico und auf der kalifornischen Seite des Colorado-Rivers beheimatet ist, ist allerdings weitaus giftiger. Der Stich ist schmerzhaft, verursacht manchmal Taubheit oder Kribbeln in dem Bereich um den Stich herum. Bei Kindern sind gefährliche Symptome häufiger und dazu zählen:

Auffällige Kopf-, Augen- und Nackenbewegungen

Stärkere Speichelbildung

Schwitzen

Ruhelosigkeit

Manche Menschen entwickeln starke unkontrollierte Muskelzuckungen und Bluthochdruck. Das Atmen kann schwierig werden.

Skorpion Bild Bild mit freundlicher Genehmigung der Public Health Image Library der Centers for Disease Control and Prevention.

(Siehe auch Einführung in Bisse und Stiche.)