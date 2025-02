Hypertrophe Pylorusstenose

Die hypertrophe pylorische Stenose ist der Verschluss des Magenausgangs durch die Verdickung des Muskels (Hypertrophie) an der Verbindung von Magen und Darm.

Der verdickte Muskel verursacht eine partielle Blockade (Verschluss), die den Durchgang des Mageninhalts in den Dünndarm behindert.

Betroffene Säuglinge lassen sich zwar leicht füttern, erbrechen jedoch kurz nach dem Essen schwallartig (projektilartiges Erbrechen), was zu Flüssigkeitsmangel und Unterernährung führen kann.

Die Diagnose basiert auf den Ergebnissen einer Ultraschallaufnahme des Bauchraums.

Das Problem wird gewöhnlich durch venös verabreichte Flüssigkeiten und eine kleine Operation behoben.

Der Pylorus ist der Schließmuskel an der Verbindung zwischen Magen und dem oberen Abschnitt des Dünndarms (des Duodenums oder Zwölffingerdarms). Normalerweise zieht sich der Pylorus zusammen, während Nahrung im Magen verdaut wird, und öffnet sich, damit die Nahrung in den Darm gelangen kann. Aus nicht ganz verständlichen Gründen verdickt sich der Pylorus in manchen Fällen und verschließt sich (Stenose genannt), wodurch die Nahrung nicht aus dem Magen heraustreten kann. Diese Blockierung geschieht gewöhnlich in den ersten zwei Lebensmonaten.

Risikofaktoren für Pylorusstenose Risikofaktoren umfassen Männliches Geschlecht (besonders männliche Erstgeborene)

Eltern oder Geschwister, die eine Pylorusstenose hatten

Anwendung bestimmter Antibiotika (zum Beispiel Erythromycin) in den ersten Lebenswochen

Rauchen während der Schwangerschaft

Flaschenernährung mit Säuglingsnahrung In seltenen Fällen leiden ältere Kinder unter Pylorusstenose, die durch Schwellungen bei peptischen Geschwüren oder durch eine seltene Störung, die einer Nahrungsmittelallergie ähnelt (wie eine eosinophile Gastroenteritis), hervorgerufen wird.

Symptome einer hypertrophen Pylorusstenose Die Symptome einer hypertrophen Pylorusstenose treten typischerweise im Alter von 3 bis 6 Wochen auf. Säuglinge mit Pylorusstenose sind oft hungrig und lassen sich leicht füttern, erbrechen jedoch kurz nach dem Essen schwallartig (projektilartiges Erbrechen). Einige Kleinkinder erbrechen so viel, dass sie unter Flüssigkeitsmangel und Unterernährung leiden. Ehe es zu einem ernsten Flüssigkeitsmangel oder einer starken Unterernährung kommt, scheint es ihnen ansonsten gut zu gehen. Innerhalb weniger Tage bis Wochen verlieren die Säuglinge immer mehr Flüssigkeit und Gewicht. Bei einigen Kleinkindern verfärben sich die Haut und das Weiße im Auge zu diesem Zeitpunkt gelblich (Gelbsucht).

Diagnose einer hypertrophen Pylorusstenose Ultraschall des Bauchraums Der Arzt kann am Bauch des Kindes möglicherweise eine kleine Schwellung spüren (den vergrößerten Pylorus in der Größe einer Olive). Beim Säugling kann nach dem Füttern und vor dem starken Erbrechen beobachtet werden, wie sich der Bauchraum wellenförmig zusammenzieht, was als Peristaltik bezeichnet wird. Der Arzt führt jedoch für gewöhnlich eine Ultraschalluntersuchung am Bauch durch, um die Diagnose zu bestätigen. Die Ärzte führen gegebenenfalls Bluttests durch, um die Kinder auf Dehydrierung und ein Elektrolytungleichgewicht (metabolische Alkalose) aufgrund des schweren Erbrechens zu testen.