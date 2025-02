Übersicht über Hirntumoren

Dieser äußerst ernstzunehmende Zustand erfordert eine sofortige medizinische Behandlung. Wenn die Betroffenen im Koma liegen oder unter Atemnot leiden, kann sich eine Hernie des Gehirns entwickeln. Um diesen Personen beim Atmen zu helfen, führen Ärzte einen Plastikschlauch durch die Nase oder den Mund in die Luftröhre (Trachea) ein und verbinden diesen mit einem Beatmungsgerät (ein Verfahren, das als endotracheale Intubation bezeichnet wird). Dieses Verfahren sorgt nicht nur dafür, dass der Betroffene atmen kann, sondern trägt auch dazu bei, den Druck innerhalb des Schädels zu senken, bis andere Behandlungen durchgeführt werden können. Gewöhnlich spritzt man Medikamente, wie Mannitol oder Kortikosteroide, um den Druck zu verringern und eine Hernie zu verhindern. Sie verringern die Schwellung um den Tumor. Innerhalb von Tagen, manchmal auch innerhalb von Stunden, können Kortikosteroide oft die aufgrund des Tumors verloren gegangenen Funktionen wiederherstellen und die Kopfschmerzen sowie andere Symptome lindern.

Wenn der Tumor den Fluss der Gehirn-Rückenmark-Flüssigkeit (Liquor) durch die Hirnkammern blockiert, kann man einen Apparat einsetzen, durch den der Liquor ablaufen kann, um so das Risiko einer Hernie zu verringern. Dieser Apparat besteht aus einem dünnen Schlauch (Katheter), der an ein Messgerät angeschlossen ist, dass den Druck im Schädel misst. Der Katheter wird durch eine winzige, in den Schädel gebohrte Öffnung eingeführt. Dies wird mit einer örtlichen Betäubung (normalerweise in Kombination mit einem Beruhigungsmittel) durchgeführt, oder es kann auch eine Vollnarkose eingesetzt werden. Nach ein paar Tagen wird der Katheter wieder entfernt oder in eine dauerhafte Drainagevorrichtung (Shunt) umgewandelt. In dieser Zeit wird der gesamte Tumor oder ein Teil davon entfernt, oder man setzt Radiochirurgie oder ein Ganzhirnbestrahlung ein, um die Größe des Tumors zu verringern und so die Blockade zu lösen.