Ihr Arzt erkennt eine Niereninfektion:

Symptome

durch Untersuchung Ihres Urins.

Ihr Arzt kann anhand von Blutuntersuchungen feststellen, ob sich die Infektion auf die Blutbahn ausgebreitet hat.

Auch bildgebende Verfahren (CT[Computertomographie]-Scan oder Ultraschall) Ihrer Nieren und der Harnwege können durchgeführt werden. Damit können eine Blockade und andere Auffälligkeiten erkannt werden, die möglicherweise Ursache der Niereninfektion sind. Bildgebende Verfahren können notwendig sein, wenn: