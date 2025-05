Übersicht der Harnwegsinfektionen (HWI)

Die Erreger können auf zwei Wegen in die Harnwege gelangen. Am häufigsten gelangen sie vom unteren Ende der Harnwege, von der Öffnung der Harnröhre (beim Mann von der Spitze des Penis, bei der Frau von der Vulva), in den Körper. Die Infektion breitet sich über die Harnröhre bis zur Blase aus und erreicht in manchen Fällen eine oder beide Nieren. Der andere mögliche Weg geht über die Blutbahn direkt in die Nieren.

Harnwegsinfektionen (HWI) werden fast immer durch Bakterien verursacht, wobei auch Viren, Pilze und Parasiten die Harnwege befallen können. Über 85 Prozent der Harnwegsinfektionen werden durch Bakterien des Darms oder der Vagina verursacht. In der Regel werden die Bakterien, die in die Harnwege eindringen, jedoch wieder hinausgespült, wenn sich die Blase entleert.

Bakterien Bakterielle Infektionen der unteren Harnwege, normalerweise der Blase, treten sehr häufig auf, vor allem bei jungen, sexuell aktiven Frauen. Diese bekommen auch häufig bakterielle Niereninfektionen, jedoch seltener als Blaseninfektionen. Escherichia coli ist das häufigste Bakterium, das einen Harnwegsinfekt verursacht. Im Alter von 20 bis 50 Jahren sind Harnwegsinfektionen bei Frauen rund 50 Mal häufiger als bei Männern. Da Männer eine längere Harnröhre haben als Frauen, ist es für die Bakterien schwieriger, so weit hinaufzugelangen, um eine Infektion auszulösen. Bei Männern zwischen 20 und 50 Jahren sind die häufigsten Harnwegsinfektionen Harnröhren- oder Prostataentzündungen. Ab dem 50. Lebensjahr treten Harnwegsinfektionen sowohl bei Männern als auch bei Frauen häufiger auf mit einem kleineren Geschlechtsunterschied. Faktoren, die bakterielle Harnwegsinfektionen fördern HWI = Harnwegsinfektion (auch UTI)

Viren Das Herpes-simplex-Virus kann die Harnröhre infizieren, Schmerzen beim Wasserlassen verursachen und bei der Entleerung der Blase Probleme bereiten. Weitere virale Harnwegsinfektionen, wie Blasen- und Niereninfektionen, entstehen nur bei einem geschwächten Immunsystem (zum Beispiel bei einer Krebserkrankung, bei HIV/AIDS oder bei Anwendung eines Medikaments zur Unterdrückung des Immunsystems).

Pilze Bestimmte Pilze, wie Candida-Pilze (Hefepilz) können Harnwegsinfektionen verursachen. Diese Art der Infektion wird häufig als Candidose (Candida-Infektion) bezeichnet (Candida-Pilze können auch eine Entzündung der Scheide [Vaginitis] verursachen). Der Candida-Pilz ist in den meisten Fällen für eine Pilzinfektion der Harnwege (Candidiasis) verantwortlich. Häufig sind Menschen mit geschwächtem Immunsystem oder einem Blasenkatheter von der Candida-Infektion betroffen. Pilze und Bakterien infizieren die Nieren oft gleichzeitig.