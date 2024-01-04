Beurteilung von Nieren- und Harnwegserkrankungen

Anschließend wird der Patient untersucht. Dabei werden die Nieren ertastet. Bei gesunden Erwachsenen und Kindern können die Nieren nicht ertastet werden, außer bei sehr dünnen Menschen. Bei gesunden Neugeborenen sind die Nieren tastbar. Der Arzt kann sanften Druck auf die Seite oder den unteren Rücken (Flanke) ausüben. Ist dies schmerzhaft, kann das auf ein Problem mit den Nieren hindeuten (wie Schwellungen oder Infektionen). Bestehen beim Wasserlassen Probleme oder ein Druck im unteren Bauchraum, klopft der Arzt den Bauch mit einem Finger ab. Ist ein besonders dumpfes Geräusch zu hören, könnte die Blase geschwollen (d. h. gebläht) sein.

Bei Männern werden die Geschlechtsorgane untersucht, um sicherzustellen, dass die Hoden nicht geschwollen, empfindlich oder verschoben sind. Anschließend folgt eine rektale Untersuchung, um eine Schwellung der Prostata zu ertasten. Eine vergrößerte Prostata kann den Urinfluss behindern.

Bei Frauen erfolgt möglicherweise eine gynäkologische Untersuchung, um herauszufinden, ob eine Entzündung oder Reizung der Scheidenhaut (Vaginitis) oder die Geschlechtsorgane an den Harnwegssymptomen beteiligt sind.

Auch die Haut kann auf Veränderungen im Zusammenhang mit Nierenerkrankungen untersucht werden. Herz und Lunge können mit einem Stethoskop abgehört werden, um auffällige Geräusche festzustellen, die auf eine Nierenerkrankung hindeuten könnten. Bei Verdacht auf eine chronische Nierenerkrankung wird sichergestellt, dass der Patient nicht benommen oder verwirrt ist.