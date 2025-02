Eine direkte berufsbedingte Exposition bleibt die vorherrschende Ursache einer asbestbedingten Erkrankung. In den meisten Industrieländern ist der Einsatz von Asbest in den letzten Jahrzehnten zurückgegangen. Asbest kann immer noch in alten Baumaterialien und einigen Produkten gefunden werden, und heutzutage kommen die meisten berufsbedingten Expositionen während der Reparatur, Renovierung, Entfernung oder Handhabung von asbesthaltigen Produkten vor, die in einer früheren Ära erstellt wurden. Die Exposition am Arbeitsplatz war früher im Allgemeinen viel höher.

Berufe, die traditionell mit dem höchsten Risiko einer Exposition verknüpft waren, umfassen das Baugewerbe (Isolatoren, Rohrverleger, Zimmerleute, Elektriker, Dachdecker, Trockenbauarbeiter), Arbeiter in der Instandhaltung, Werftarbeiter und Marinearbeiter, Heizkesselbauer und Ofenarbeiter, Autobremsen-Mechaniker und Personen, die an Abbau und an der Verarbeitung von Asbest beteiligt waren.