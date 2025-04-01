Das Einatmen von Asbeststaub führt zu einer Asbestose. Eingeatmeter Asbeststaub sitzt tief in den Lungen und vernarbt diese.

Je länger man mit Asbest in Kontakt kommt, desto wahrscheinlicher ist die Entstehung einer Asbestose. Wenn Sie also bei Ihrer Arbeit nicht mit Asbest in Berührung kommen, haben Sie ein sehr geringes Risiko, eine Asbestose zu bekommen. Menschen, die mit Asbest arbeiten, tragen das höchste Risiko für eine Asbestose, z. B. Menschen, die Gebäude abreißen, und Minenarbeiter, die Mineralstoffe abbauen, die Asbeststaub enthalten.