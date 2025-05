Metastasierende Knochentumoren

Strahlentherapie

Operation zur Stabilisierung des Knochens

Operation zur Tumorentfernung

Maßnahmen zur Reduzierung des Knochenverlusts

Die Behandlung von metastasierenden Knochentumoren hängt von der Art des Krebses ab, der in den Knochen gestreut hat. Einige Arten sprechen auf Chemotherapie an, andere auf Bestrahlung, einige auf beide und wieder andere auf keine der Behandlungsformen. Die Bestrahlungstherapie ist zumeist am erfolgreichsten.

Eine Operation zur Stabilisierung des Knochens wird oft durchgeführt, um Frakturen zu behandeln und manchmal sogar zu verhindern. Bei der Operation von pathologischen Frakturen können ein Stab in den Knochen eingesetzt und zur Stabilisierung Metallplatten und Schrauben verwendet werden oder der betroffene Knochen muss entfernt und Gliedmaßen und Gelenk wiederaufgebaut werden.

Wenn der Mutterkrebs (Primärkrebs) entfernt wurde und nur noch eine einzige Knochenmetastase vorhanden ist (vor allem, wenn sie Jahre nach dem Muttertumor entstanden ist), wird diese operativ entfernt und der Knochen wiederaufgebaut. Manchmal wird diese operative Entfernung mit Wiederaufbau mit Bestrahlung, Chemotherapie oder beidem kombiniert. Dies führt zwar selten zur Heilung, kann aber die Lebensqualität des Patienten sowie die Funktionsfähigkeit oder das Aussehen der betroffenen Gliedmaßen deutlich verbessern.

Die Behandlungsziele bestehen darin, den Verlust an Knochengewebe zu minimieren, die Schmerzen zu reduzieren und die Mobilität aufrechtzuerhalten.

Der Verlust an Knochengewebe kann Schmerzen verursachen und Knochen brüchiger machen, was wiederum eine Operation erforderlich macht. Durch Bestrahlung und Medikamente (z. B. Bisphosphonate oder Denosumab) lässt sich der Knochenschwund minimieren, bevor er zu stark wird und Schmerzen verursacht.

Um Schmerzen in der Wirbelsäule zu reduzieren, können eine Kyphoplastie oder eine Vertebroplastie durchgeführt werden. Diese Verfahren können angewandt werden, wenn Tumoren zum Zusammenbruch des Rückgrats führen, jedoch nicht auf das Rückenmark drücken. Bei der Kyphoplastie wird ein Ballon in den Wirbel eingeführt und aufgeblasen, um den Wirbel in seine normale Form zurückzuführen und zu verhindern, dass er weiter zusammenbricht. Anschließend wird Knochenzement (Methylmethacrylat) injiziert. Die Vertebroplastie ähnelt der Kyphoplastie, doch wird hierbei kein Ballon eingeführt. Wenn die Gefahr besteht, dass die Tumoren zu einem Zusammenbruch führen, Druck auf das Rückenmark ausüben und das Rückenmark beschädigen (z. B. Schwäche in den Beinen oder Querschnittlähmung), kann ein operativer Eingriff zur Druckentlastung und Stabilisierung der Wirbelsäule empfehlenswert sein.