Mit Tuberkulose (TB) verwandte bakterielle Infektionen

Das Schwimmbadgranulom ist eine Hautinfektion, die durch Mycobacterium marinum verursacht wird. Das Mycobacterium marinum und einige andere Arten von Mykobakterien wachsen in Schwimmbädern und sogar in Heimaquarien. Diese Mykobakterien können Hautinfektionen verursachen, wenn Menschen in kontaminierten und ungechlorten Becken schwimmen, ein kontaminiertes Heimaquarium reinigen oder sich beim Umgang mit kontaminierten Fischen oder Schalentieren die Haut aufschürfen oder schneiden.

Es können sich rötliche Pusteln bilden, die größer werden und einen violetten Farbton annehmen. Sie treten gewöhnlich an den Armen oder Knien auf.

Diese Hautinfektionen können ohne Behandlung wieder abklingen, wenn die Betroffenen ein normales Immunsystem haben. Bei Betroffenen mit einem geschwächten Immunsystem kann sich die Infektion jedoch auf andere Körperstellen ausbreiten.

Unter chronischen Infektionserkrankungen leidende Personen brauchen gewöhnlich eine 3- bis 6-monatige Behandlung mit Minocyclin, Doxycyclin, Clarithromycin oder einem anderen Antibiotikum.

Das Buruli-Geschwür (Buruli-Ulkus) ist eine Hautinfektion, die durch Mycobacterium ulcerans verursacht wird. Diese Infektion (auch als Buruli-Ulkus oder Ulcus tropicum bekannt) ist nach Lepra und Tuberkulose weltweit die dritthäufigste mykobakterielle Erkrankung bei Personen mit einem normalen Immunsystem. Die meisten Infektionen kommen in den tropischen Gebieten West- und Zentralafrikas vor. In Australien kommen die meisten Fälle in einer gemäßigten Zone rund um die Stadt Melbourne vor.

Die Infektion beginnt als Beule unter der Haut, einem großflächigen geschwollenen Bereich oder einer allgemeinen Schwellung von Beinen, Armen oder Gesicht. Der betroffene Bereich schmerzt nicht. Wenn die Infektion fortschreitet, verursacht sie große, offene Wunden an Beinen oder Armen und führt zu einer ausgedehnten Zerstörung der Haut und des darunter liegenden Gewebes.

Infektionen mit Mycobacterium ulcerans werden mit einer Kombination aus Antibiotika behandelt.