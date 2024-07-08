Tuberkulose (TB) ist eine sehr häufig vorkommende und schwerwiegende Infektion, die durch das Bakterium Mycobacterium tuberculosis verursacht wird. Seltener verursachen andere Arten von Mykobakterien Krankheiten.
Was ist eine MAC-Infektion?
Nach der TB wird die häufigste mykobakterielle Erkrankung durch eine Bakteriengruppe verursacht, die Mycobacterium-avium-Komplex (MAC) genannt wird.
Gesunde Menschen ziehen sich selten MAC-Infektionen zu.
MAC-Infektionen treten in der Regel bei gebrechlichen älteren Menschen auf, Menschen mit schwachem Immunsystem und Menschen mit Lungenschädigung durch ein Emphysem oder TB.
MAC-Infektionen betreffen in der Regel die Lunge, können aber auch Lymphknoten, Knochen, Haut und anderes Gewebe betreffen.
MAC-Infektionen sind schwer zu behandeln.
In der Regel müssen Sie 1 oder 2 Jahre lang Antibiotika einnehmen.
MAC-Infektionen der Lunge
MAC-Infektionen der Lunge entwickeln sich langsam. Die Symptome sind wie jene von TB in der Lunge und umfassen Folgendes:
Husten
Auswurf von Blut oder Schleim
Müdigkeit
Gewichtsverlust
Fieber
Atemnot
Ärzte testen Ihren Auswurf (das, was Sie aus der Lunge aushusten). Wenn Sie eine MAC-Infektion haben, wird diese mit Antibiotika behandelt.
MAC-Infektionen der Lymphknoten
Lymphknoten sind winzige, bohnenförmige Organe, die zur Bekämpfung von Infektionen beitragen. Kinder können eine MAC-Infektion in ihren Lymphknoten bekommen, indem sie Erde essen oder mit Mykobakterien infiziertes Wasser trinken.
Ärzte behandeln diese Infektionen mit einem chirurgischen Eingriff, um die infizierten Lymphknoten zu entfernen.
MAC-Infektion im gesamten Körper
Menschen mit HIV-Infektion oder anderen gesundheitlichen Problemen, die das Immunsystem schwächen, können sich eine MAC-Infektion im ganzen Körper zuziehen.
Es stellen sich u. a. folgende Symptome ein:
Fieber
Anämie (eine niedrige Anzahl roter Blutkörperchen)
Durchfall
Bauchschmerzen
Wenn der Verdacht auf eine MAC-Infektion im gesamten Körper besteht, wird eine Blutprobe oder eine Gewebeprobe entnommen.
Behandelt werden Sie mit 2 oder 3 Antibiotika gleichzeitig.
Welche anderen Arten von mykobakteriellen Infektionen können sich Menschen zuziehen?
Andere Arten von Mykobakterien verursachen Folgendes:
Hautinfektionen aufgrund von Schwimmbädern oder Aquarien – Sie bekommen rote Beulen an Armen und Beinen, die normalerweise ohne Behandlung verschwinden, obwohl manche Menschen möglicherweise Antibiotika benötigen
Buruli-Geschwüre – Schwellungen der Arme, Beine oder des Gesichts, die sich zu offenen Geschwüren entwickeln – werden mit Antibiotika und oftmals chirurgisch behandelt
Infektion von Wunden, Tätowierungen und künstlichen Körperteilen (wie Brustimplantaten) – Behandlungen erfolgen mit Antibiotika und chirurgischen Eingriffen