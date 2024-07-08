MAC-Infektionen der Lunge entwickeln sich langsam. Die Symptome sind wie jene von TB in der Lunge und umfassen Folgendes:

Husten

Auswurf von Blut oder Schleim

Müdigkeit

Gewichtsverlust

Fieber

Atemnot

Ärzte testen Ihren Auswurf (das, was Sie aus der Lunge aushusten). Wenn Sie eine MAC-Infektion haben, wird diese mit Antibiotika behandelt.