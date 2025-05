University of Virginia School of Medicine

Schistosomiasis ist eine Infektion, die von bestimmten Plattwürmern (Saugwürmern) ausgelöst wird, die Schistosomen (Pärchenegel) genannt werden.

Menschen ziehen sich Schistosomiasis beim Schwimmen oder Baden in Süßwasser zu, das mit den Saugwürmern kontaminiert ist.

Die Infektion kann einen juckenden Ausschlag verursachen und dann nach mehreren Wochen Fieber, Schüttelfrost, Muskelschmerzen, Erschöpfung, Übelkeit, Bauchschmerzen und später weitere Symptome, je nachdem, welches Organ betroffen ist.

Ärzte bestätigen Schistosomiasis als Diagnose, indem sie die Eier in einer Stuhl- oder Urinprobe identifizieren.

Die Infektion wird mit Praziquantel behandelt.

Saugwürmer sind parasitär lebende Plattwürmer. Es gibt viele verschiedene Arten von Saugwürmern. Die verschiedenen Arten befallen tendenziell unterschiedliche Körperbereiche. Schistosomiasis ist die häufigste Saugwurminfektion. Sie betrifft mehr als 200 Millionen Menschen in tropischen und subtropischen Regionen in Südamerika, Afrika und Asien. (Siehe auch Überblick über Parasiteninfektionen.)

Fünf Schistosoma-Arten entwickeln sich im Menschen zu adulten Saugwürmern und sind für die meisten Fälle von Schistosomiasis verantwortlich:

Schistosoma haematobium befällt die Harnwege (einschließlich der Blase). Diese Art ist auf dem afrikanischen Kontinent weit verbreitet und kommt auch in einigen Gegenden im Nahen Osten, in der Türkei und in Indien vor.

Schistosoma mansoni, Schistosoma japonicum, Schistosoma mekongi und Schistosoma intercalatum befallen den Darm und die Leber. Schistosoma mansoni ist in Afrika weit verbreitet und ist die einzige Pärchenegel-Art in der westlichen Hemisphäre (in Teilen von Südamerika und der Karibik). Schistosoma japonicum und Schistosoma mekongi kommen in Asien und Südostasien vor. Schistosoma intercalatum kommt in Zentral- und Westafrika vor.

Keine dieser fünf Schistosoma-Arten führt bei Einwohnern Kanadas oder der Vereinigten Staaten zu Schistosomiasis, auch nicht in Puerto Rico, wo Schistosomiasis früher endemisch war.

Schistosomiasis wird beim Schwimmen, Waten oder Baden in Süßwasser, das mit den Schwärmern des Parasiten kontaminiert ist, übertragen.

Infizierte Personen scheiden die Eier der Pärchenegel im Stuhl oder Urin aus. Im Wasser werden aus den Eiern unreife Larven (sogenannte Miracidia oder Wimpernlarven) freigesetzt, die spezifische Arten von Wasserschnecken befallen, sich vermehren und zu sogenannten Zerkarien heranreifen, die schwimmen können. Die Zerkarien werden freigesetzt und schwimmen frei im Wasser. Wenn sie mit menschlicher Haut in Kontakt kommen, graben sie sich ein und wandern durch die Blutbahn in die Leber, wo sie zu adulten Saugwürmern heranreifen. Die adulten Würmer wandern durch die Blutbahn zu ihrem endgültigen Bestimmungsort in den kleinen Venen in der Blase oder im Darm (je nach Art), wo sie durchschnittlich 3 bis 10 Jahre überleben. Die adulten Saugwürmer legen sehr viele Eier in den Darm- oder Blasenwänden ab. Diese Eier verursachen lokale Gewebeschäden und Entzündungen, was zu Geschwüren, Blutungen und Vernarbung führen kann. Manche Eier werden im Stuhl (Fäkalien) oder Urin ausgeschieden. Wenn der Urin oder Stuhl von infizierten Menschen in Süßwasser gerät, schlüpfen unreife Larven aus den Eiern, worauf der Zyklus in befallenen Schnecken erneut beginnt.

Lebenszyklus von Pärchenegeln

Schistosoma mansoni und Schistosoma japonicum siedeln sich typischerweise in den kleinen Venen des Darms an. Manche Eier strömen von dort durch die Blutbahn in die Leber. Die daraus resultierende Entzündung kann zu Vernarbung und erhöhtem Druck in der Vene führen, die Blut zwischen dem Darmtrakt und der Leber transportiert (die Pfortader). Hoher Blutdruck in der Pfortader (portale Hypertension) kann eine Vergrößerung der Milz und Blutungen aus den Venen in der Speiseröhre verursachen.

Schistosoma haematobium legt seine Eier normalerweise in der Blase ab, wo sie manchmal Geschwüre, blutigen Urin und Vernarbung auslösen. Ein Befall mit Schistosoma hematobium erhöht das Risiko für Blasenkrebs.

Bei allen Formen von Schistosomiasis können andere Organe befallen werden (wie die Lunge, das Rückenmark und das Gehirn). Eier, welche die Lunge erreichen, können Entzündungen und erhöhten Blutdruck in den Arterien der Lunge (pulmonale Hypertonie) auslösen, was zu einer Form von Herzinsuffizienz führen kann, die als Cor pulmonale bezeichnet wird.

Erwachsene Pärchenegel leben im Durchschnitt 3 bis 10 Jahre, manchmal aber auch länger. Weibchen sind etwa 0,6 bis 1,9 cm lang. Männchen sind etwas kleiner.

Badedermatitis Bestimmte Schistosoma-Arten befallen normalerweise eher Vögel und Säugetiere als den Menschen. Mitunter können die Zerkarien dieser Arten aber auch die Haut des Menschen durchdringen. Weil der Mensch normalerweise keinen Wirt für diese Schistosomen darstellt, können sie nicht von der Haut in andere Organe wandern und dort zu adulten Pärchenegeln heranreifen. Daher ist nur die Haut betroffen, wo intensiver Juckreiz entsteht (der manchmal als Badedermatitis bezeichnet wird). Im Gegensatz zu den fünf Arten, die Schistosomiasis hervorrufen, finden sich einige dieser Schistosoma-Arten in den USA und in Kanada.

Symptome von Schistosomiasis Die meisten Menschen mit Schistosomiasis haben keine Symptome. Wenn die Pärchenegel aber in die Haut eindringen, kann sich zunächst ein juckender Ausschlag an der betreffenden Stelle entwickeln. Ungefähr 2 bis 4 Wochen später, unter Umständen aber auch erst nach 12 Wochen (wenn die adulten Saugwürmer mit der Eiablage beginnen) kann es zu einer akuten Schistosomiasis mit einem Ausschlag, Fieber, Schüttelfrost, Husten, Muskelschmerzen, Erschöpfung, unbestimmtem Unwohlsein (Krankheitsgefühl), Übelkeit und Bauchschmerzen kommen. Lymphknoten können sich vorübergehend vergrößern und kehren dann in ihren Normalzustand zurück. Diese Symptomgruppe wird Katayama-Fieber genannt. Wenn die Infektion lange Zeit anhält (sogenannte chronische Schistosomiasis), entwickelt der Körper eine Entzündungsreaktion gegen die Eier, die weitere Symptome und Vernarbung nach sich zieht. Die Symptome hängen von den befallenen Organen ab: Wenn die Blutgefäße des Darms chronisch infiziert sind: Abdominale Beschwerden, Schmerzen und Blutungen (im Stuhl erkennbar), was Anämie auslösen kann

Wenn die Leber befallen und der Druck in der Pfortader erhöht ist (portale Hypertension): Vergrößerte Leber und Milz

Wenn die Blase chronisch infiziert ist: Schmerzhaftes, häufiges Urinieren, Blut im Urin und ein erhöhtes Risiko für Blasenkrebs

Wenn die Harnwege chronisch infiziert sind: Entzündung und letztlich Vernarbung, die den Harnleiter von der Niere zur Blase blockieren kann, sodass sich mitunter Harn rückstaut und die Nieren schädigt

Wenn das Gehirn oder das Rückenmark chronisch infiziert ist (selten): Krampfanfälle, Muskelschwäche oder Lähmung

Wenn die Lunge chronisch infiziert ist: hoher Blutdruck in den Lungenarterien (als pulmonale Hypertonie oder Lungenhochdruck bezeichnet) mit Kurzatmigkeit, Benommenheit und Schmerzen im Brustkorb infolge einer Herzinsuffizienz, die als Cor pulmonale bezeichnet wird

Wenn die Geschlechtsorgane bei Frauen infiziert sind: Kann die Vulva, Scheide und den Gebärmutterhals sowie die Eileiter betreffen und zu Scheidenblutungen beim Geschlechtsverkehr und bei gynäkologischen Untersuchungen, Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, Unfruchtbarkeit, Eileiterschwangerschaft, Fehlgeburt und erhöhtem Risiko einer HIV-Infektion (bei Kontakt mit dem Virus) führen.

Wenn die Geschlechtsorgane bei Männern infiziert sind: Kann die Nebenhoden, Hoden, Samenstrang oder Prostata betreffen und zu Schmerzen im Unterleib, während des Geschlechtsverkehrs und bei der Ejakulation, zu Blut in der Samenflüssigkeit (Hämatospermie), ungewöhnlichen Schwellungen der Geschlechtsorgane und Unfruchtbarkeit führen

Diagnose von Schistosomiasis Untersuchung von Stuhl-, Urin- bzw. mitunter Gewebeproben aus dem Darm oder der Blase

Mitunter Bluttests Schistosomiasis wird bei Reisenden, Einwanderern oder Bewohnern von Gegenden vermutet, in denen Schistosomiasis verbreitet ist, wenn diese typische Symptome beschreiben und in Süßwasser geschwommen oder gewatet sind. Ein Arzt kann Schistosomiasis als Diagnose bestätigen, indem er Stuhl- oder Urinproben auf Eier untersucht. Normalerweise werden mehrere Proben benötigt. Wenn im Stuhl oder Urin keine Eier gefunden werden, aber die Symptome und Umstände auf Schistosomiasis hinweisen, untersucht der Arzt mitunter eine Gewebeprobe des Darms oder der Blase unter dem Mikroskop auf Vorhandensein von Eiern. In der Frühphase der Infektion – d. h. kurz nach dem Eindringen der Parasiten durch die Haut bzw. bei Katayama-Fieber (akute Schistosomiasis) – sind im Stuhl bzw. Urin keine Eier feststellbar. Es gibt Bluttests, mit denen festgestellt werden kann, ob jemand mit Schistosoma mansoni oder anderen Arten infiziert ist, aber diese Tests sagen nichts über die Schwere der Infektion aus, wie lange sie schon vorliegt oder ob lebende adulte Würmer vorhanden sind. Bei Menschen, die keine endemischen Gebiete bewohnen, sollten Bluttests 6 bis 8 Wochen nach dem letzten Kontakt mit Süßwasser in Gebieten durchgeführt werden, wo Schistosomiasis auftritt. Bei Katayama-Fieber erhöht sich oft die Zahl der Eosinophilen, einer Art weißer Blutkörperchen, im Blut. Nach der Diagnose von Schistosomiasis wird häufig ein Ultraschall eingesetzt, um den Schweregrad der Erkrankung in den Harnwegen oder der Leber zu bestimmen. Auch eine Computertomographie (CT) oder Magnetresonanztomographie (MRT) kann durchgeführt werden.

Behandlung von Schistosomiasis Praziquantel (Medikament gegen Parasiten) Zur Behandlung von Schistosomiasis werden je nachdem, welche Schistosoma-Art die Infektion auslöst, 2 oder 3 Dosen Praziquantel über einen Tag hinweg eingenommen. Wenn der Stuhl oder Urin anfangs lebende Eier enthalten hat, kann der Arzt nach 1 bis 2 Monaten erneut eine Probe untersuchen, um festzustellen, ob die Behandlung erfolgreich war. Wenn nach wie vor lebende Eier vorhanden sind, wird die Behandlung mit Praziquantel wiederholt. Praziquantel ist wirksam gegen adulte Pärchenegel, aber nicht gegen unreife Lebensformen, die in der Frühphase der Infektion vorliegen. Bei Reisenden wird die Behandlung mit Praziquantel daher um 6 bis 8 Wochen nach der letzten Exposition gegenüber dem Parasiten hinausgezögert, um den unreifen Formen genug Zeit zu geben, zu erwachsenen Tieren heranzureifen. Bei starken Symptomen einer akuten Schistosomiasis (Katayama-Fieber) können Kortikosteroide helfen. Nachdem die Symptome einer akuten Schistosomiasis abgeklungen sind, was gewöhnlich etwa 5 Tage dauert, wird Praziquantel eingenommen, um adulte Pärchenegel abzutöten, und 4 bis 6 Wochen später wiederholt, nachdem die restlichen unreifen Pärchenegel zu adulten Tieren herangewachsen sind. Bei Badedermatitis ist keine medikamentöse Behandlung zum Abtöten der Schistosomen erforderlich. Kalte Umschläge, Natron, Lotionen gegen Juckreiz und/oder kortikosteroidhaltige Cremes oder Salben können helfen, den starken Juckreiz zu lindern.