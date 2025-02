Sepsis oder septischer Schock

Eine Sepsis tritt auf, wenn von bestimmten Bakterien gebildete Giftstoffe bewirken, dass Zellen im Körper Stoffe freisetzen, die eine Entzündung auslösen (Zytokine). Obwohl Zytokine dem Immunsystem dabei helfen, Infektionen zu bekämpfen, können sie auch schädigende Einflüsse haben:

Sie können dazu führen, dass Blutgefäße sich weiten (dilatieren), was zu einem Abfall des Blutdrucks führt.

Sie können dazu führen, dass Blut in den winzigen Blutgefäßen in den Organen gerinnt.

Am häufigsten wird eine Sepsis durch eine Infektion mit bestimmten Arten von Bakterien ausgelöst. In seltenen Fällen können Pilze wie Candida eine Sepsis auslösen. Infektionen, die zu einer Sepsis führen können, beginnen am häufigsten in der Lunge, im Bauch oder in den Harnwegen. Bei den meisten Menschen führen diese Infektionen nicht zu einer Sepsis. Manchmal breiten sich Bakterien jedoch in die Blutbahn aus (ein Zustand, der Bakteriämie genannt wird). In diesen Fällen kann sich eine Sepsis entwickeln. Manchmal kann die Infektion von einem Hautabszess herrühren. Manchmal, wie etwa beim toxischen Schocksyndrom, wird eine Sepsis durch Giftstoffe ausgelöst, die von Bakterien gebildet werden, die gar nicht in die Blutbahn gelangt sind.