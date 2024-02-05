Wie kann man sich mit dem Zika-Virus anstecken?

Das Zika-Virus wird hauptsächlich wie folgt übertragen:

Stechmücken

Das Zika-Virus kann aber auch folgendermaßen übertragen werden:

Geschlecht

Bluttransfusionen

Von Schwangeren an das ungeborene Kind

Wenn Sie mit dem Zika-Virus infiziert sind, können Sie es beim Geschlechtsverkehr an Ihren Partner übertragen:

Auch wenn Sie keine Symptome aufweisen

Bevor die Symptome einsetzen

Während Sie Symptome aufweisen

Wochen oder noch Monate nach dem Abklingen der Symptome – das Zika-Virus lässt sich in der Samenflüssigkeit von Männern bis zu 6 Monate lang nachweisen.

Die Mücken, die das Zika-Virus verbreiten, leben in wärmeren Klimazonen. Die meisten Infektionen mit dem Zika-Virus finden daher in Südamerika und in der Karibik statt. Aber auch Reisende aus anderen Gegenden können mit einer Zika-Infektion nach Hause zurückkehren, nachdem sie diese Gebiete besucht haben.