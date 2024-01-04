Kongestive Kardiomyopathie

Wenn der Herzschaden schwerwiegend ist, kann es ungeachtet der Ursache der kongestiven Kardiomyopathie zu einer Herzinsuffizienz kommen. Sollte es zu einer Herzinsuffizienz kommen, sammelt sich Flüssigkeit in den Beinen und im Bauch an (führt zu Schwellungen) und die Lungen füllen sich mit Flüssigkeit (das führt bei körperlicher Aktivität und flachem Liegen zu Kurzatmigkeit). Bei einer schweren Herzinsuffizienz kann der Blutdruck aufgrund der Herzschwäche niedrig sein.

Es kann zu Problemen mit den Herzklappen kommen. Wenn das Herz vergrößert ist, können die Herzklappen nicht mehr richtig schließen, wobei das Blut oftmals in die Herzkammer zurückfließt, anstatt in die nächstliegenden Blutgefäße oder Kammern zu gelangen (dies wird als Regurgitation oder Insuffizienz bezeichnet). Die am häufigsten betroffenen Herzklappen sind die Mitralklappe, die sich zwischen dem linken Vorhof (obere Herzkammer) und dem linken Ventrikel (untere Herzkammer) befindet, und die Trikuspidalklappe, die zwischen dem rechten Vorhof und dem rechten Ventrikel sitzt. Die undichten Stellen verursachen Herzgeräusche, die der Arzt mit dem Stethoskop hören kann.

Eine Schädigung und Streckung des Herzmuskels kann zu Herzrhythmusstörungen (Arrhythmien) führen. Diese können ein Empfinden unregelmäßiger Herzschläge (Palpitationen) und Kurzatmigkeit verursachen oder plötzlich zum Tod führen. Die undichten Herzklappen und die Herzrhythmusstörungen können zusätzlich die Pumpleistung des Herzens beeinträchtigen.

Es kann zu Blutgerinnseln auf den Wänden der Herzkammern kommen, da sich das Blut im vergrößerten Herzen sammeln kann. Dies geschieht vor allem dann, wenn die Ventrikel sehr erweitert sind und sich nur schlecht zusammenziehen. Die Gerinnsel können aufbrechen und Emboli bilden, die vom Herz in die Blutgefäße im ganzen Körper wandern und sie schließlich verstopfen können. Dies hätte eine Schädigung der betroffenen Organe zur Folge. Wird dadurch die Blutversorgung des Gehirns unterbunden, kann dies zum Schlaganfall führen.