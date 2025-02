Bluthochdruck

Der Körper hat zahlreiche Möglichkeiten, den Blutdruck zu regulieren. Der Körper kann Folgendes verändern:

Die Menge an Blut, die das Herz pumpt

Den Durchmesser der Arterien

Das Blutvolumen, das durch den Kreislauf fließt

Um den Blutdruck zu erhöhen, kann das Herz kräftiger und schneller schlagen und somit mehr Blut pumpen. Die kleinen Arterien (Arteriolen) können sich verengen, sodass das Blut bei jedem Herzschlag durch engere Adern fließt. Da in den verengten Arterien weniger Platz für dieselbe Blutmenge ist, erhöht sich der Blutdruck. Venen können sich verengen, damit weniger Blut in ihnen verbleibt und mehr Blut in die Arterien fließt. Dadurch steigt der Blutdruck. Außerdem kann das Blut mehr Flüssigkeit aufnehmen und so das Blutvolumen vergrößern, was den Blutdruck ebenfalls steigen lässt.

Um den Blutdruck zu senken, kann das Herz hingegen weniger stark oder schnell schlagen, Arteriolen und Venen können sich weiten (dilatieren) und dem Blutkreislauf kann Flüssigkeit entzogen werden.

Diese Vorgänge werden vom sympathischen Teil des vegetativen oder autonomen Nervensystems (jenem Teil des Nervensystems, das die inneren Körperfunktionen steuert, die nicht dem Einfluss des Bewusstseins unterliegen) und den Nieren gesteuert.

Das sympathische Nervensystem nutzt verschiedene Mechanismen, um den Blutdruck als Kampf-oder-Flucht-Reaktion (die Reaktion des Körpers auf eine Bedrohung) vorübergehend zu erhöhen.

Es stimuliert die Nebennieren, mehr von den Hormonen Epinephrin (Adrenalin) und Norepinephrin (Noradrenalin) freizusetzen. Diese Hormone regen das Herz an, schneller und kräftiger zu schlagen, sie veranlassen die meisten Arteriolen, sich zusammenzuziehen, und manche dazu, sich zu erweitern. Die sich erweiternden Arteriolen versorgen Bereiche, die eine vermehrte Blutzufuhr benötigen (wie die Skelettmuskulatur – jene Muskeln, die vom Bewusstsein gesteuert werden).

Außerdem werden die Nieren vom sympathischen Nervensystem angeregt, ihre Salz- und Wasserausscheidung zu verringern und damit das Blutvolumen zu vergrößern. Der Körper steuert die Aufnahme und Ausscheidung von Salz in bzw. aus den Zellen, um einen Überschuss an Salz in den Zellen zu verhindern. Zu viel Salz in den Zellen kann dazu führen, dass der Körper übermäßig empfindlich auf die Stimulation durch das sympathische Nervensystem reagiert.

Bluthochdruck Video

Die Nieren reagieren auch direkt auf Veränderungen des Blutdrucks. Wenn er ansteigt, scheiden die Nieren mehr Salz und Wasser aus, sodass sich das Blutvolumen verringert und der Blutdruck wieder normal wird. Umgekehrt halten die Nieren Salz und Wasser zurück, wenn der Blutdruck sinkt, sodass das Blutvolumen zunimmt und sich der Blutdruck wieder normalisiert. Die Nieren können den Blutdruck ansteigen lassen, indem sie das Enzym Renin abgeben, was wiederum zur Produktion des Hormons Angiotensin II führt.

Angiotensin II hilft folgendermaßen dabei, den Blutdruck zu erhöhen:

Führt zu einer Verengung der Arteriolen.

Stimuliert den Sympathikus des vegetativen Nervensystems

Stimuliert die Freisetzung von zwei anderen Hormonen (Aldosteron und Vasopressin [auch als antidiuretisches Hormon bezeichnet]), was die Nieren dazu anregt, mehr Natrium und Wasser zu speichern.

In den Nieren werden normalerweise Substanzen gebildet, die die Arteriolen innerhalb der Niere dazu anregen, sich zu weiten. Das trägt zu einem Ausgleich der verengenden Wirkung von Hormonen auf Arteriolen bei.

Die Höhe des Blutdrucks verändert sich im Laufe des Lebens. Kinder und Jugendliche haben normalerweise einen viel niedrigeren Blutdruck als Erwachsene. Doch bei nahezu allen Menschen in den Industriestaaten wie den Vereinigten Staaten steigt der Blutdruck mit dem Alter. Bis mindestens zum Alter von 80 Jahren erhöht sich der systolische Druck und bis zum Alter von 55 bis 60 Jahren der diastolische Druck. Danach gleichen sich die Werte aus oder fallen sogar. Bei Menschen, die in einigen Regionen leben, in denen die Natriumaufnahme gering und die körperliche Aktivität höher als in den Vereinigten Staaten ist, erhöht sich mit dem Älterwerden jedoch weder der systolische noch der diastolische Blutdruck. Bluthochdruck gibt es dort praktisch nicht.

Regulation des Blutdrucks: Das Renin-Angiotensin-Aldosteron-System

Körperliche Aktivität wirkt sich vorübergehend auf den Blutdruck aus. Er ist bei Aktivität höher und in Ruhe niedriger. Außerdem verändert sich der Blutdruck im Laufe des Tages: Am höchsten ist er am Morgen, am niedrigsten während des Schlafs. Diese Unterschiede sind völlig normal. Jedes Mal, wenn der Blutdruck infolge einer Veränderung vorübergehend steigt, wird einer der Mechanismen des Körpers ausgelöst, der dieser Veränderung entgegensteuert und den Blutdruck auf ein normales Maß zurückführt. Wenn beispielsweise das Herz eine größere Blutmenge pumpt und dadurch der Blutdruck eher ansteigt, weiten sich gleichzeitig die Blutgefäße und die Nieren scheiden mehr Salz und Wasser aus, sodass der Blutdruck eher wieder fällt.