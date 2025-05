Dermatitis – ein Überblick

Ärztliche Untersuchung

Haut- oder Bluttest oder beides

Mitunter Biopsie

Die Diagnose der Dermatitis stützt sich auf die Symptome, das Erscheinungsbild des Ausschlags und die Bereiche am Körper, an denen er auftritt. Es wird versucht, zu ermitteln, ob die betroffene Person mit einer Reizsubstanz in Kontakt gekommen ist oder eine Allergie oder Infektion hat.

Zur Bestätigung der Diagnose werden möglicherweise bestimmte Tests wie beispielsweise ein Patch-Test oder Bluttests durchgeführt. Möglicherweise werden Hautproben entnommen und an ein Labor geschickt (Biopsie).