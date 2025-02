Plattenepithelkarzinom

Die Prognose für kleine Tumoren, die frühzeitig entfernt werden, ist in der Regel ausgezeichnet. Die Behandlung ist meist wirksam, und die meisten Patienten überleben.

Die meisten Plattenepithelkarzinome dringen nur in angrenzendes Gewebe ein, wodurch sie nur den umliegenden Hautbereich betreffen. Dennoch kann ein Streuen (Metastasieren) auf entfernte Körperteile, angrenzende Haut und die Lymphknoten sowie möglicherweise nahegelegene Organe, tödlich sein. Tumoren mit mehr als 2 Zentimeter (3/4 Zoll) Durchmesser oder die mehr als 2 Millimeter (1/8 Zoll) tief in die Haut reichen oder solche, die nahe an Ohren oder Lippen, auf Narben oder in der Nähe von Nerven auftreten, streuen mit größerer Wahrscheinlichkeit. Ungefähr ein Drittel der Tumoren auf der Zunge oder im Mund haben bereits gestreut, bevor diese diagnostiziert werden (siehe Mund- und Rachenkrebs).

Wenn der Krebs behandelt wird, bevor er streut, kann die Person in der Regel geheilt werden. Hat der Krebs erst einmal gestreut, beträgt die Wahrscheinlichkeit, die nächsten 5 Jahre zu überleben, nur noch 34 %.