Ein Basalzellkarzinom, die häufigste Hautkrebsart, entsteht in bestimmten Zellen der äußersten Schicht der Haut (Epidermis).

Normalerweise entsteht zunächst ein kleiner, glänzender Knoten auf der Haut, der sich langsam vergrößert.

Die Knoten können aufbrechen und eine Kruste bilden, dabei manchmal bluten oder aber auch abflachen und wie eine Narbe wirken.

Dieser Krebs kann häufig mit bloßem Auge identifiziert werden, aber für gewöhnlich wird zur Diagnose eine Biopsie durchgeführt.

Der Krebs wird in der Regel entfernt, aber manchmal erhalten die Betroffenen auf die Haut aufgetragene Chemotherapeutika, eine Immuntherapie oder gelegentlich auch eine Strahlenbehandlung oder orale Medikamente verabreicht.

Die Basalzellen liegen in der untersten Epidermisschicht (der äußersten Schicht der Haut). Obwohl Basalzellkarzinome nicht unbedingt aus Basalzellen entstehen müssen, wird die Erkrankung dennoch so bezeichnet, weil die Krebszellen unter dem Mikroskop wie Basalzellen aussehen.

Das Basalzellkarzinom ist die häufigste Hautkrebsart. In den USA tritt diese Art von Krebs bei etwa 2 Millionen Menschen pro Jahr auf.

Das Basalzellkarzinom tritt am häufigsten bei Menschen mit heller Haut und Sonnenbestrahlung in der Vorgeschichte auf. Es ist bei Menschen mit dunkler Haut sehr selten.

Das Basalzellkarzinom entwickelt sich in der Regel auf Hautoberflächen, die Sonnenlicht ausgesetzt sind, häufig am Kopf oder Hals, und kann sich in einer Art von Geburtsmal entwickeln, das oft auf der Kopfhaut erscheint (Naevus sebaceus). Ein Basalzellkarzinom kann auch bei Menschen auftreten, die an bestimmten Erbkrankheiten wie dem Xeroderma pigmentosum, dem Gorlin-Syndrom und dem Bazex-Syndrom leiden.

Die Tumoren wachsen sehr langsam, manchmal sogar so langsam, dass sie nicht als neue Wucherungen wahrgenommen werden. Jedoch unterscheidet sich die Wachstumsgeschwindigkeit von Tumor zu Tumor. Einige wachsen bis zu einem Zentimeter pro Jahr.

Basalzellkarzinome streuen selten in andere Organe (metastasieren). Sie können aber auf umliegendes Gewebe übergreifen und es langsam zerstören. Wenn Basalzellkarzinome in der Nähe von Augen, Ohren, Mund, Knochen oder Gehirn sitzen, können die Folgen einer Streuung sehr gefährlich werden und zum Tode führen. Bei den meisten Menschen wächst das Basalzellkarzinom aber nur langsam in die Haut.

Symptome eines Basalzellkarzinoms Es gibt verschiedene Formen der Basalzellkarzinome. Knötchenartige Basalzellkarzinome beginnen in der Regel als kleine, glänzende, feste, beinahe durchsichtige bis rosafarbene, erhabene Wucherungen. Nach ein paar Monaten oder Jahren können sichtbare erweiterte Gefäße (Teleangiektasien) auf der Oberfläche erscheinen und das Zentrum kann aufbrechen und eine Kruste bilden. Der Rand ist manchmal verdickt und perlweiß. Der Tumor kann abwechselnd bluten, sich verkrusten und dann heilen; er kann dadurch leicht mit einem Geschwür verwechselt werden. Andere Typen von Basalzellkarzinomen können beträchtlich im Aussehen variieren. So zeigt sich der oberflächliche Typ beispielsweise in Form von flachen, dünnen, roten oder rosafarbenen Flecken und beim morpheaformen Typ entstehen dickere, fleischfarbene oder hellrote Flecken, die ein bisschen wie Narben aussehen. Beispiele für Basalzellkarzinome Basalzellkarzinom Bei diesem Basalzellkarzinom beginnt ein roter Knoten in der Mitte aufzubrechen. Bild von Dr. med. Thomas Habif. Noduläres Basalzellkarzinom Bei diesem Basalzellkarzinom erscheinen erweiterte Blutgefäße (Teleangiektasien) auf der Oberfläche. © Springer Science+Business Media Morpheaformes Basalzellkarzinom Dieses Basalzellkarzinom ist ein hellroter Fleck, der ein bisschen wie eine Narbe aussieht. © Springer Science+Business Media Basalzellkarzinom Bei diesem Basalzellkarzinom beginnt ein roter Knoten in der Mitte aufzubrechen. Bild von Dr. med. Thomas Habif. Noduläres Basalzellkarzinom Bei diesem Basalzellkarzinom erscheinen erweiterte Blutgefäße (Teleangiektasien) auf der Oberfläche. © Springer Science+Business Media Morpheaformes Basalzellkarzinom Dieses Basalzellkarzinom ist ein hellroter Fleck, der ein bisschen wie eine Narbe aussieht. © Springer Science+Business Media

Diagnose eines Basalzellkarzinoms Biopsie Zwar können die Ärzte ein Basalzellkarzinom häufig mit bloßem Auge erkennen, dennoch ist eine Biopsie die Standardvorgehensweise zur Bestätigung der Diagnose. Bei diesem Eingriff entfernt der Arzt ein kleines Stück des Tumors und untersucht es unter dem Mikroskop.

Behandlung eines Basalzellkarzinoms Entfernen des Tumors (viele verschiedene Methoden) Basalzellkarzinome sollten von einem Spezialisten behandelt werden. Der Tumor kann ambulant durch Ausschaben und Ausbrennen mit einer elektrischen Nadel (ein Eingriff, der als Kürettage und Elektrodesikkation bezeichnet wird) oder durch Herausschneiden entfernt werden. Der Tumor kann auch durch Vereisen (Kryochirurgie) zerstört werden. Es können auch bestimmte Chemotherapeutika auf die Haut aufgetragen werden. Eine weitere Möglichkeit ist die photodynamische Therapie (siehe Verwendung von Lasern zur Behandlung von Hautproblemen), bei der Chemikalien und Laser auf der Haut angewendet werden. Gelegentlich wird eine Strahlentherapie angewendet. Eine Technik, die man mikroskopisch kontrollierte Chirurgie nach Mohs nennt, kann bei großen oder wiederkehrenden Basalzellkarzinomen in bestimmten Bereichen, wie zum Beispiel in Nasen- und Augennähe, erforderlich sein. Personen, deren Tumoren in das umliegende Gewebe oder in andere Körperteile gestreut haben (metastasiert sind) und für die eine Operation oder eine Strahlentherapie nicht infrage kommen, können die Medikamente Vismodegib oder Sonidegib zum Einnehmen verabreicht werden. Personen, die Vismodegib oder Sonidegib nicht einnehmen können, können eine Art Immuntherapie mit der Bezeichnung Cemiplimab erhalten. mikroskopisch kontrollierte Chirurgie nach Mohs

Prognose bei einem Basalzellkarzinom Die Behandlung eines Basalzellkarzinoms ist beinahe immer erfolgreich und nur selten nimmt die Krebserkrankung einen tödlichen Ausgang. Allerdings entwickelt sich bei fast 25 Prozent der Patienten mit 1 Basalzellkarzinom innerhalb von 5 Jahren nach dem ersten ein neues Basalzellkarzinom. Daher sollte jeder, dem ein Basalzellkarzinom entfernt wurde, einmal jährlich zum Hautarzt gehen.

Vorbeugung von Basalzellkarzinomen Da das Basalzellkarzinom oft durch Sonnenbestrahlung verursacht wird, sollten zur Vorbeugung bereits ab der frühen Kindheit die folgenden Maßnahmen ergriffen werden: Meiden von Sonne: Halten Sie sich beispielsweise zwischen 10 und 16 Uhr (wenn die Sonnenstrahlung am stärksten ist) im Schatten auf und schränken Sie Aktivitäten in der Sonne ein, vermeiden Sie Sonnenbäder und Solarien.

Tragen von schützender Kleidung: Zum Beispiel langärmlige Hemden, Hosen und breitkrempige Hüte.

Anwendung von Sonnenschutzmitteln: Wenden Sie ein Sonnenschutzmittel mit mindestens Lichtschutzfaktor (LSF) 30 sowie UV-A- und UV-B-Schutz gemäß der Gebrauchsanweisung an. Tragen Sie es alle 2 Stunden sowie nach dem Schwimmen oder Schwitzen erneut auf, aber nicht, um länger in der Sonne zu bleiben. Zusätzlich sollte jede Hautveränderung, die länger als einige Wochen anhält, von einem Arzt untersucht werden.