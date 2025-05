Keratoakanthome sind runde, feste, üblicherweise fleischfarbene Tumoren mit einem schuppigen oder verkrusteten Krater in der Mitte. Einige Keratoakanthome können vom Typ Plattenepithelkarzinom sein.

Keratoakanthome sitzen meist in Bereichen, die der Sonne ausgesetzt sind, etwa im Gesicht, an den Unterarmen oder den Handrücken, und wachsen schnell. In 1 bis 2 Monaten wachsen sie gewöhnlich auf einen Durchmesser von etwa 2,5 Zentimeter heran, können aber auch mehr als doppelt so groß werden. Sie können spontan innerhalb einiger Monate verschwinden, oft bleiben aber Narben zurück.

Die Ursache eines Keratoakanthoms ist nicht bekannt. Die meisten Ärzte zählen Keratoakanthome zu den Plattenepithelkarzinomen, einer Hautkrebsart.

Keratoakanthom Einzelheiten ausblenden Der runde, hohe und feste Knoten mit Krater in der Mitte ist ein typisches Merkmal des Keratoakanthoms, von dem angenommen wird, dass es eine Art des Plattenepithelkarzinoms ist. Bild von Dr. med. Thomas Habif.

Diagnose von Keratoakanthomen Biopsie Zur Bestätigung der Diagnose eines Keratoakanthoms wird häufig eine Biopsie durchgeführt, bei der Gewebe entnommen und unter dem Mikroskop untersucht wird. Manchmal wird der Tumor bei der Biopsie vollständig entfernt.

Behandlung von Keratoakanthomen Operativer Eingriff oder Injektionen mit Methotrexat oder 5-Fluorouracil Es gibt keine Garantie dafür, dass sich ein Keratoakanthom spontan zurückbildet, und selbst wenn dies der Fall ist, bleibt oft eine Narbe zurück. Keratoakanthome werden daher in der Regel herausgeschnitten oder ausgeschabt (Kürettage) oder es wird Methotrexat oder 5‑Fluoruracil injiziert.

Vorbeugung von Keratoakanthomen Da Keratoakanthome durch Sonnenbestrahlung verursacht sein können, sollten zur Vorbeugung bereits ab der frühen Kindheit die folgenden Maßnahmen ergriffen werden: Meiden von Sonne: Halten Sie sich beispielsweise zwischen 10 und 16 Uhr (wenn die Sonnenstrahlung am stärksten ist) im Schatten auf und schränken Sie Aktivitäten in der Sonne ein, vermeiden Sie Sonnenbäder und Solarien.

Tragen von schützender Kleidung: Zum Beispiel langärmlige Hemden, Hosen und breitkrempige Hüte.

Anwendung von Sonnenschutzmitteln: Wenden Sie ein Sonnenschutzmittel mit mindestens Lichtschutzfaktor (LSF) 30 sowie UV-A- und UV-B-Schutz gemäß der Gebrauchsanweisung an. Tragen Sie es alle 2 Stunden sowie nach dem Schwimmen oder Schwitzen erneut auf, aber nicht, um länger in der Sonne zu bleiben.