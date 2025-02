Halsschwellung

Zysten sind hohle, mit Flüssigkeit gefüllte Raumforderungen, die in der Regel harmlos sind, sofern sie sich nicht infizieren. Manche Zysten am Hals sind bereits von Geburt an vorhanden. Grund dafür sind Anomalien während der fötalen Entwicklung. Manchmal entwickeln sich Zysten in der Haut (Epidermoidzyste), auch in der Haut des Halses.

Eine Speicheldrüse unter dem Kiefer (Unterkieferspeicheldrüse) kann sich vergrößern, wenn sie von einem Stein blockiert wird, sich infiziert oder wenn sich ein Krebsgeschwür entwickelt.

Die Schilddrüse, die sich direkt oberhalb des Brustbeins in der Mitte des Halses befindet, kann sich vergrößern. Die häufigste Form der Vergrößerung ist der Kropf, der jedoch gutartig ist. Weniger häufig handelt es sich um Schilddrüsenkrebs und Schilddrüsenentzündung (Thyreoiditis).