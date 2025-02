Hörverlust

Zusätzlich zur Behandlung der Ursachen und den gelieferten Hörhilfen benötigen schwerhörige Kinder mit einer angemessenen Therapie Unterstützung bei der Sprachentwicklung. Da Kinder in der Lage sein müssen, Sprache zu hören, um sie spontan zu lernen, entwickeln die meisten tauben Kinder Sprache nur mit spezieller Schulung. Im Idealfall beginnen die Übungen, sobald die Schwerhörigkeit identifiziert wird. Eine Ausnahme stellen taube Kinder tauber Eltern dar, die die Gebärdensprache perfekt beherrschen. Taube Kinder benötigen außerdem eine Methode, um zu kommunizieren, bevor sie sprechen lernen. Zum Beispiel kann eine auf Kleinkinder zugeschnittene Gebärdensprache eine Basis für die spätere Entwicklung der gesprochenen Sprache sein, wenn ein Cochlea-Implantat nicht verfügbar ist. Bei Kindern gibt es jedoch keinen Ersatz für den Zugang zu den Klängen der gesprochenen Sprache (Phoneme), um ein präzises und nuanciertes Verständnis von Sprache zu ermöglichen.

Ein Cochlea-Implantat kann bei Kleinkindern, die auf beiden Ohren stark schwerhörig sind und die mit einer Hörhilfe keine Töne hören können, hilfreich sein. Je früher das Implantat bei tauben Kindern eingesetzt wird, desto mehr verbessert sich das Hörvermögen. Obwohl Cochlea-Implantate vielen Kindern mit einer angeborenen oder erworbenen Taubheit helfen können, sind sie gewöhnlich viel effektiver bei Kindern, die bereits sprechen können. Manchmal verknöchert das Innenohr bei Kindern, die nach einer Meningitis taub werden. In solchen Fällen sollten Cochlea-Implantate früh benutzt werden, um die Wirkung zu maximieren. Kindern, deren akustische Nerven durch Tumoren zerstört wurden, kann auch mit in die Schädelbasis (am Stammhirn) implantierten Elektroden geholfen werden. Bei Kindern mit Cochlea-Implantaten ist das Risiko einer Erkrankung an Meningitis leicht höher als bei Kindern ohne Cochlea-Implantaten oder als bei Erwachsenen mit diesen Implantaten.

Kinder, die nur auf einem Ohr taub sind, sollten das Recht haben, ein Spezialsystem in der Schulklasse zu nutzen, wie z. B. einen auditorischen FM-Trainer. Bei diesen Systemen spricht der Lehrer in ein Mikrofon, das Signale zur Hörhilfe in das normale Ohr des Kindes sendet. Dieser Prozess verbessert die beeinträchtigte Fähigkeit des Kindes, gesprochene Sprache bei einem lärmenden Hintergrund zu hören. Auch Kinder, die nur in einem Ohr taub sind, können von einem Cochlea-Implantat im tauben Ohr profitieren.