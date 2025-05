Wann ein Arzt zu konsultieren ist:

Für echte Notfälle steht der örtliche Rettungsdienst unter 112 zur Verfügung, der einen Notarzt schickt und den Transport in die nächstgelegene Klinik veranlasst. Es ist jedoch manchmal schwierig zu sagen, wann es sich um einen Notfall handelt, da Symptome stark variieren. Es ist sinnvoll, bereits im Vorfeld so viel wie möglich über die Symptome lebensbedrohlicher Störungen zu wissen (etwa Herzinfarkt und Schlaganfall), und oft ist ein gutes Urteilsvermögen erforderlich. Wenn die Wahrscheinlichkeit besteht, dass das Problem lebensbedrohlich ist, muss auf jeden Fall die Notaufnahme aufgesucht werden. In folgenden Fällen muss die Notaufnahme aufgesucht werden:

Anzeichen eines Herzinfarkts, wie Schmerzen im Brustkorb, Kurzatmigkeit und Schwindel

Anzeichen eines Schlaganfalls, wie plötzliche Muskelschwäche, Lähmung, ungewöhnliche Empfindungen oder Empfindungsverlust auf einer Körperseite, Schwierigkeiten zu sprechen, Verwirrtheit, Sehstörungen, plötzliches Schwindelgefühl, Verlust des Gleichgewichts und der Koordination

Atembeschwerden

Starke Blutungen

Offene, versengte Verbrennungen mit Hautblasen, Verbrennungen durch Inhalation, über eine große Fläche, an Händen, Gesicht, Füßen oder Genitalien

Schwere Verletzungen (wie bei einem Verkehrsunfall)

Vergiftungen, die Symptome verursachen (falls die Symptome leicht sind oder nicht auftreten, kann zunächst das Giftinformationszentrum unter 19240 mit örtlicher Vorwahl kontaktiert werden)

Schwere allergische Reaktionen

Anzeichen eines Kreislaufschocks, wie Schwindel, Verwirrtheit und kalte, feuchte Haut

Plötzlicher starker Schmerz, unabhängig von der Körperregion

Erbrechen mit Blut oder Aushusten einer relativ großen Blutmenge (mehr als nur ein paar Streifen im Auswurf)

Plötzliche, massive Verschlechterung einer ernsten chronischen Krankheit wie Asthma oder Diabetes

Es kann sinnvoll sein, auch bei weniger ernsten Problemen die Notaufnahme aufzusuchen, etwa am Wochenende oder nachts, wenn der Hausarzt nicht erreichbar ist. Das Personal in der Notaufnahme ist jedoch in der Regel nicht mit der Krankengeschichte des Patienten vertraut, und bei hohem Patientenaufkommen muss man möglicherweise lange warten, bis ein Arzt konsultiert werden kann. In einigen Krankenversicherungsplänen muss sich der Patient möglicherweise zuerst an den Hausarzt wenden, um die Kosten des Notaufnahmebesuchs erstattet zu bekommen, es sei denn, die Symptome legen eine lebensbedrohliche Störung nahe. Die Versicherten sollten die Bedingungen ihres Versicherungsplans kennen, bevor sie in eine Notsituation geraten.