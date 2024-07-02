Schnitte oder Risse im Gewebe (Lazerationen), Schürfwunden (Abrasionen) und Stichwunden können durch Bisse und andere mechanische Einwirkungen verursacht werden. Wunden, die nicht durch Bisse entstanden, sauber und relativ klein sind, heilen gewöhnlich schnell problemlos ab. Einige Wunden können aber massiven Blutverlust verursachen.

Bei manchen Wunden sind auch tiefere Strukturen wie Nerven, Sehnen oder Blutgefäße verletzt. Andere Wunden können sich entzünden. Es könnte ein Stück Fremdmaterial (wie Splitter, Glas oder Kleidungsfragmente) im Inneren der Wunde verborgen bleiben, was später Probleme verursacht, z. B. eine Infektion.

Oberflächliche Schnittwunden verursachen selten starke Blutungen und hören meist von selbst wieder auf. Schnittverletzungen der Hand und der Kopfhaut sowie der Arterien und großen Venen bluten dagegen oft massiv.

Wussten Sie ...

Ist die Wunde mit Schmutz und Bakterien verunreinigt, kann sich eine Infektion entwickeln. Grundsätzlich können zwar bei jeder Art von Verletzung Infektionen auftreten. Besonders groß ist die Gefahr jedoch bei tiefen Schürfwunden, bei denen Schmutzpartikel in die Haut gerieben werden, und bei Stichwunden, besonders bei Tierbissen oder Menschenbissen, bei denen die Verunreinigung tief ins Gewebe dringt. Auch Wunden, die Fremdkörper enthalten, infizieren sich häufig. Je länger die Wunde verunreinigt bleibt, desto größer ist die Infektionsgefahr.

Wunden schmerzen zwar anfangs, üblicherweise klingt der Schmerz aber allmählich nach dem ersten Tag ab. Sind Nerven oder Sehnen verletzt, ist der betroffene Körperteil möglicherweise nicht mehr voll beweglich. Manche Nervenverletzungen führen zu Schwäche oder zu einer Lähmung, Gefühlsverlust oder Taubheit. Wenn ein Fremdkörper in einer Stichwunde stecken bleibt, ist der umliegende Bereich meist berührungsempfindlich.

Nehmen die Schmerzen am Tag nach der Verletzung oder später zu, ist dies oft das erste Anzeichen einer Infektion. Im späteren Verlauf kann die Wunde rot werden, anschwellen, und möglicherweise bildet sich Eiter. Es kann Fieber auftreten.

Nekrotisierende Hautinfektionen sind sich rasch verschlimmernde Infektionen, bei denen die Gefahr besteht, dass diese tödlich enden oder die Gliedmaße amputiert werden muss, obwohl es sich nur um eine ganz kleine Wunde handelt.