Erbrechen ist das unangenehme, unfreiwillige, wuchtige Hochwürgen von Nahrung.
Bei Säuglingen muss man Erbrechen von Aufstoßen/Spucken unterscheiden. Säuglinge spucken häufig kleine Mengen aus, wenn sie gefüttert werden oder kurz danach – in der Regel beim „Bäuerchen“. Das Aufstoßen/Spucken kann auftreten, weil Säuglinge schnell trinken, Luft schlucken oder überfüttert werden. Es kann aber auch ohne einen konkreten Grund auftreten. Erbrechen wird normalerweise durch eine Erkrankung ausgelöst. Erfahrene Eltern können in der Regel zwischen Aufstoßen/Spucken und Erbrechen unterscheiden. Junge Eltern jedoch müssen sich eventuell bei einem Arzt oder einer Pflegekraft informieren.
Erbrechen kann zu einem erheblichen Verlust von Körperflüssigkeit führen (Dehydratation). Manchmal können Kinder nicht genügend Flüssigkeit trinken, um die verlorene Flüssigkeit auszugleichen. Dies kann aufgrund dauernden Erbrechens der Fall sein oder weil sie nicht trinken möchten. Kinder, die erbrechen, wollen normalerweise nichts essen. Diese Appetitlosigkeit stellt nur selten ein Problem dar.
(Siehe auch Übelkeit und Erbrechen bei Erwachsenen.)
Ursachen für Erbrechen bei Säuglingen und Kindern
Das Erbrechen kann sehr hilfreich sein, wenn giftige Substanzen verschluckt wurden. Allerdings wird Erbrechen meist durch eine Erkrankung hervorgerufen. Normalerweise ist die Erkrankung relativ harmlos. Gelegentliches Erbrechen ist jedoch ein Anzeichen für ein schwerwiegendes Problem, z. B. eine Blockade im Magen oder Darm oder ein erhöhter Druck im Schädel (intrakranielle Hypertonie).
Häufige Ursachen
Der Grund für das Erbrechen hängt sehr vom Alter des Kindes ab.
Bei Neugeborenen und Säuglingen zählen zu den häufigsten Ursachen für Erbrechen:
Gastroenteritis (Infektion des Verdauungstrakts) infolge eines Virus
Bei älteren Kindern ist die häufigste Ursache für Erbrechen:
Gastroenteritis infolge eines Virus
Seltenere Ursachen
Bei Neugeborenen und Säuglingen sind manche Ursachen für Erbrechen, obwohl sie nicht so häufig auftreten, von großer Bedeutung, da sie lebensbedrohlich sein können:
Verengung oder Blockade des Magenausgangs (Pylorusstenose) bei Säuglingen im Alter von 3 bis 6 Wochen
Eine Blockade des Darms, hervorgerufen durch einen Geburtsfehler, z. B. eine Verschlingung (Volvulus) oder Verengung (Stenose) des Darms
Verschieben eines Darmsegments in das nächste (Darminvagination) bei Kindern im Alter von 3 bis 36 Monaten
Erbrechen bei Neugeborenen und Säuglingen kann auch durch Nahrungsmittelunverträglichkeiten, eine Allergie gegen Kuhmilcheiweiß und durch bestimmte seltene erbliche Stoffwechselstörungen verursacht werden.
Bei älteren Kindern und Jugendlichen sind andere Ursachen für Erbrechen schwere Infektionen (wie eine Niereninfektion oder Meningitis), eine akute Blinddarmentzündung, eine Erkrankung, bei der sich der Schädelinnendruck erhöht (wie ein Hirntumor oder eine schwere Kopfverletzung), gastroösophageale Refluxkrankheit oder peptisches Geschwür, ein langsames Entleeren den Magens (Gastroparese), Nahrungsmittelallergien, Essstörungen, eine Vergiftung (zum Beispiel nach der Einnahme großer Mengen von Paracetamol, Eisen oder Alkohol) und zyklisches Erbrechen.
Bei Jugendlichen können die Ursachen auch eine Schwangerschaft und den häufigen Konsum von Cannabis (Marihuana – Cannabinoid-Hyperemesis-Syndrom) umfassen.
Abklärung von Erbrechen bei Säuglingen und Kindern
Für den Arzt ist es das wichtigste Ziel, herauszufinden, ob das Kind dehydriert ist und ob das Erbrechen durch eine lebensbedrohliche Erkrankung hervorgerufen wird.
Warnsignale
Die folgenden Symptome und Merkmale stellen einen Grund zur Besorgnis dar:
Teilnahms- und Antriebslosigkeit
Säuglinge sind untröstlich oder reizbar und die weichen Bereiche (Fontanelle) zwischen den Schädelknochen stehen hervor.
Ältere Kinder haben heftige Kopfschmerzen, einen steifen Nacken, wodurch es schwierig wird, das Kinn auf die Brust zu legen, Fieber und sind lichtempfindlich
Schmerzen oder Schwellung des Abdomens oder beides
Anhaltendes Erbrechen bei Säuglingen, die sich nicht wie erwartet entwickeln oder wachsen
Blutige Stühle
Hellgrünes oder blutiges Erbrochenes
Wann ein Arzt zu konsultieren ist:
Kinder, die Warnsignale aufweisen, sollten umgehend von einem Arzt untersucht werden; das Gleiche gilt für alle Neugeborenen; Kinder, die Blut erbrechen, deren Erbrochenes Kaffeesatz gleicht oder hellgrün ist sowie Kinder, die kürzlich (innerhalb einer Woche) eine Kopfverletzung erlitten haben. Wenn Kinder sich anscheinend unwohl fühlen, selbst, wenn sie sich nicht erbrechen, und dieses Unwohlsein länger als einige Stunden andauert, sollten sie besser von einem Arzt untersucht werden.
Bei anderen Kindern helfen Anzeichen einer Dehydratation, besonders vermindertes Urinieren, sowie die Menge, die getrunken wird, dabei, zu entscheiden, wie schnell sie untersucht werden müssen. Die Dringlichkeit variiert auch mit dem Alter, da Säuglinge und junge Kinder schneller dehydrieren können als ältere Kinder. Allgemein gilt, dass Säuglinge und Kleinkinder, die seit mehr als 8 Stunden nicht uriniert haben oder die seit mehr als 8 Stunden nicht trinken wollen, vom Arzt untersucht werden sollten.
Ein Arzt sollte informiert werden, wenn Kinder mehr als 6 bis 8 Erbrechens-Episoden haben, wenn das Erbrechen länger als 24 bis 48 Stunden anhält oder wenn andere Symptome (z. B. Husten, Fieber oder Ausschlag) auftreten.
Kinder, die nur wenige Episoden des Erbrechens haben (mit oder ohne Durchfall), und wenigstens etwas Flüssigkeit zu sich nehmen und auch ansonsten nicht sehr krank erscheinen, brauchen nur selten zum Arzt zu gehen.
Was der Arzt unternimmt:
Die Ärzte stellen zunächst Fragen zu den Symptomen und der Krankengeschichte des Kindes. Darauf folgt eine körperliche Untersuchung. Durch die Beschreibung der Symptome des Kindes und eine gründliche Untersuchung ist der Arzt normalerweise in der Lage, die Ursache des Erbrechens herauszufinden (siehe die Tabelle Ursachen und Merkmale für Erbrechen bei Säuglingen, Kindern und Jugendlichen).
Der Arzt fragt,
Wann das Erbrechen anfing
Wie häufig sie auftreten
Wie das Erbrochene aussieht (einschließlich der Farbe)
Ob es sehr kraftvoll ist (mit Druck)
Wie viel erbrochen wird
Bei einem eventuell auftretenden Muster – Erbrechen tritt zu bestimmten Tageszeiten oder nach bestimmten Nahrungsmitteln auf – ist der Arzt in der Lage, die mögliche Ursache herauszufinden. Auch sind für den Arzt weitere Informationen über andere Symptome (z. B. Fieber und Bauchschmerzen), den Stuhlgang (Häufigkeit und Konsistenz) und Urin wichtig, um die Ursache herauszufinden.
Der Arzt fragt auch nach kürzlich erfolgten Reisen oder Verletzungen.
Der Arzt fragt heranwachsende Mädchen nach versäumten Perioden, Gewichtszunahme und Erbrechen am Morgen.
Um weitere Anhaltspunkte für die mögliche Ursache zu finden, wird eine körperliche Untersuchung vorgenommen. Der Arzt hält fest, ob das Kind sich erwartungsgemäß entwickelt oder wächst.
Ursachen und Merkmale für Erbrechen bei Säuglingen, Kindern und Jugendlichen
Ursache
(von der häufigsten zur seltensten)
Häufige Merkmale*
Untersuchungen
Bei Säuglingen
Normalerweise mit Durchfall (der selten blutig ist)
Manchmal Fieber
Manchmal vor kurzem erfolgter Kontakt mit infizierten Personen (z. B. in einer Kindertagesstätte), mit Tieren in einem Streichelzoo (wo Escherichia [E.] coli übertragen werden könnten), mit Reptilien (die mit Salmonellen-Bakterien infiziert sein könnten) oder kürzlich erfolgte Einnahme nicht durchgegarter, kontaminierter Nahrungsmittel oder kontaminierten Wassers
Ärztliche Untersuchung
Manchmal Untersuchung, Anlegen einer Stuhlkultur oder PCR-Stuhltest
Symptome, die nach dem Füttern auftreten, unter anderem: Quengeligkeit, Weinen, Aufstoßen/Spucken, im Rücken überstrecken oder eine Kombination davon
Manchmal ein Husten beim Hinlegen oder geringe Gewichtszunahme oder beides
Ärztliche Untersuchung
Manchmal Behandlung mit Medikamenten, um die Säureproduktion zu unterdrücken (wenn die Symptome sich bessern, liegt als Ursache wahrscheinlich eine gastroösophageale Refluxkrankheit vor)
Manchmal eine Röntgenaufnahme des oberen Verdauungstrakts nach dem Schlucken von Barium (Röntgenserie des oberen Gastrointestinaltrakts), Magenentleerungsscan oder Impedanzmessung
Manchmal Endoskopie
Pylorusstenose (Verengung oder Blockade des Magenausgangs)
Kräftiges (heftiges) Erbrechen, das sofort und nach allen Fütterungen bei Säuglingen im Alter von 3–6 Wochen auftritt
Anzeichen einer Dehydratation, ausgemergelte Erscheinung oder beides
Bei Säuglingen, die hungrig erscheinen und gierig trinken
Häufiger bei Jungen, besonders erstgeborenen Jungen
Ultraschalluntersuchung des Magens
Wenn eine Ultraschalluntersuchung nicht durchführbar oder nicht aufschlussreich ist, Röntgenserie des oberen Verdauungstrakts
Geburtsfehler, die eine Verengung (Stenose) oder Verstopfung (Atresie) des Verdauungstrakts hervorrufen
Verzögerter erster Stuhlgang (als Mekonium bezeichnet)
Geschwollener Bauch
In den ersten 24–48 Lebensstunden (bei Blockade des Verdauungstrakts) oder etwas später (wenn nur eine Verengung vorliegt) hellgrünes Erbrochenes, was auf Galle hinweist
Häufiger bei Säuglingen mit Down-Syndrom oder Säuglingen, deren Mütter während der Schwangerschaft zu viel Fruchtwasser in der Gebärmutter hatten
Röntgenaufnahme des Bauchs
Röntgenserie des oberen GI oder Röntgenaufnahmen des unteren Verdauungstrakts nach der Einnahme von Barium über das Rektum (Bariumeinlauf), je nach vermuteter Lage des Problems
Darminvagination (ein Darmsegment schiebt sich in das nächste)
Weinen, das alle 15–20 Minuten in Schüben auftritt, wobei die Kinder häufig ihre Beine zum Oberkörper ziehen
Später ein Druckschmerz des Bauchs, wenn er berührt wird und Stuhlgang, der wie Johannisbeergelee aussieht (da er Blut enthält)
Typischerweise bei Kindern im Alter von 3–36 Monaten
Ultraschalluntersuchung des Bauchraums
Manchmal Einblasen von Luft in das Rektum (Lufteinlauf)
Malrotation (anormale Entwicklung des Darms, was zu einer anormalen Lage und erhöhten Anfälligkeit für Darmverschlingungen führt)
Hellgrünes Erbrochenes (Anzeichen für Galle), geschwollener Bauch und Blut im Stuhl
Häufig bei Neugeborenen
Röntgenaufnahme des Bauchs
Röntgenserie des oberen GI oder Bariumeinlauf
Fieber oder Teilnahmslosigkeit
Großes Blutbild
Anlegen einer Kultur von Blut, Urin und Gehirn-Rückenmark-Flüssigkeit
Wenn das Kind Atemprobleme hat, eine Röntgenaufnahme des Brustkorbs
Verstopfung oder Durchfall
Schlechte Nahrungsaufnahme
Gewichtsverlust, schlechtes Wachstum oder beides
Blut im Stuhl
Symptome, die nachlassen, wenn die Säuglingsnahrung gewechselt wird
Möglicherweise Endoskopie, Koloskopie oder beides
Schlechtes Fütterungsverhalten, keine erwartungsgemäße Entwicklung und schlechtes Wachstum (Gedeihstörung)
Trägheit (Teilnahmslosigkeit)
Andere Merkmale hängen von der Erkrankung ab, z. B.
Screening aller Neugeborenen mithilfe einer kleinen Blutprobe, die an der Ferse entnommen wird
Bluttests zur Messung der Elektrolytspiegel (Mineralstoffe, die zur Aufrechterhaltung des Flüssigkeitshaushalts notwendig sind), von Ammoniak und Glukose
Andere Tests, je nach vermuteter Ursache
Bei Kindern und Jugendlichen
Normalerweise mit Durchfall (der selten blutig ist)
Manchmal Fieber
Manchmal vor kurzem erfolgter Kontakt mit infizierten Personen (z. B. in einer Kindertagesstätte, in einem Freizeitlager oder auf einer Kreuzfahrt), mit Tieren in einem Streichelzoo (wo Escherichia [E.] coli übertragen werden können), mit Reptilien (die mit Salmonellen-Bakterien infiziert sein könnten) oder kürzlich erfolgte Einnahme nicht durchgegarter, kontaminierter Nahrungsmittel oder kontaminierten Wassers
Ärztliche Untersuchung
Manchmal Untersuchung, Anlegen einer Stuhlkultur oder PCR-Stuhltest
Gastroösophageale Refluxkrankheit oder peptische Ulkuskrankheit
Sodbrennen
Schmerzen in Brust oder Oberbauch
Symptome, die sich beim Hinlegen oder nach dem Essen verschlimmern
Manchmal ein nächtlicher Husten
Ärztliche Untersuchung
Symptome, die nach der medikamentösen Behandlung zur Unterdrückung der Säureproduktion verschwinden oder sich verringern
Manchmal Röntgenserie des oberen Gastrointestinaltrakts, Magenentleerungsscan, pH-Sonde oder Impedanzsonde
Manchmal Endoskopie
Gastroparese oder verzögerte Magenentleerung (langsames Leeren des Magens)
Völlegefühl nach Verzehr von nur geringen Mengen
Manchmal eine vor Kurzem aufgetretene Viruserkrankung
Röntgenserie des oberen GI oder Röntgenaufnahmen, die nach dem oralen Füttern von Säuglingsnahrung oder Nahrung aufgenommen werden (Magenentleerungstest)
Erbrechen, das sofort nach dem Verzehr bestimmter Nahrungsmittel auftritt
Häufig Quaddeln, Schwellungen von Lippe oder Zunge, Atembeschwerden, Keuchatmung, Bauchschmerzen, Durchfall oder eine Kombination davon
Ärztliche Untersuchung
Manchmal Allergietests
Vermeidung bestimmter Nahrungsmittel, um herauszufinden, ob die Symptome abklingen
Infektionen in anderen Bereichen des Körpers als dem Verdauungstrakt
Fieber
Häufig Symptome, die auf die Infektionsstelle hindeuten, z. B. Kopfschmerzen, Ohrenschmerzen, Halsschmerzen, geschwollene Lymphknoten am Hals, Schmerzen beim Urinieren, Schmerzen an der Seite (Flanke) oder eine laufende Nase
Ärztliche Untersuchung
Manchmal Tests je nach vermuteter Ursache
Anfangs ein allgemeines Krankheitsgefühl und Unbehagen in der Bauchmitte, gefolgt von Schmerzen, die in den rechten Unterbauch wandern
Danach Erbrechen, Appetitlosigkeit und Fieber
Ultraschalluntersuchung oder CT oder MRT des Bauchraums
Erhöhter Schädeldruck (intrakranielle Hypertonie), hervorgerufen durch einen Tumor oder eine Verletzung
Nächtliches oder morgendliches Aufwachen aufgrund von Kopfschmerzen
Kopfschmerzen, die sich verschlimmern und durch Husten oder Stuhlgang noch schlimmer werden
Manchmal Sehstörungen und Schwierigkeiten beim Gehen, Reden oder Denken
CT oder MRT des Gehirns
Wiederkehrende Erbrechens-Episoden, unterbrochen von Phasen des Wohlfühlens
Häufig Kopfschmerzen in Verbindung mit Erbrechen
Häufig familiär bekannte Migräne
Ärztliche Untersuchung
Manchmal Tests, um andere Ursachen für wiederkehrende Erbrechens-Episoden auszuschließen
Absichtlich zu wenig essen, um Gewicht zu verlieren oder zu viel essen (Heißhungerattacken), gefolgt von absichtlichem Erbrechen oder Einnahme von Laxativa (Abführmitteln)
Erosion des Zahnschmelzes und Narben auf der Hand, die vom Auslösen des Brechreizes stammen
Gestörtes Körperbild
Ärztliche Untersuchung
Keine Menstruationsperioden
Übelkeit am Morgen, Wassereinlagerungen und druckempfindliche Brüste
Sexuelle Aktivität (obwohl viele Jugendliche dies leugnen) ohne oder mit falscher Verhütungsmethode
Schwangerschaftstest mittels Urin- oder Blutprobe
Vergiftung, z. B. durch die Einnahme großer Mengen an Paracetamol, Eisen oder Alkohol
Verschiedene Merkmale, je nach Substanz
Häufig bekannte frühere Einnahme der Substanz
Bluttests zur Messung der Konzentration dieser Substanz
Abwechselnde Anfälle von Übelkeit und Erbrechen bei Personen mit häufigem Cannabiskonsum
Ärztliche Untersuchung
*Zu den Merkmalen zählen Symptome und Befunde der ärztlichen Untersuchung. Die genannten Merkmale sind typisch, treten aber nicht immer auf.
CT = Computertomographie; GI = gastrointestinal; MRT = Magnetresonanztomographie; PCR = Polymerase-Kettenreaktion.
Tests
Der Arzt wählt die Tests aufgrund der vermuteten Ursache, die sich aus den Ergebnissen der Untersuchung ableitet. Bei den meisten Kindern sind keine Tests notwendig. Bei der Vermutung von Abnormitäten im Bauch werden normalerweise Tests durchgeführt. Bei der Vermutung von erblichen Stoffwechselstörungen werden Bluttests gemacht.
Bei der Vermutung einer Dehydratation werden manchmal Bluttests durchgeführt, um die Konzentrationen der Elektrolyten zu messen (Mineralstoffe, die notwendig sind, um den Flüssigkeitshaushalt des Körpers aufrechtzuerhalten).
Behandlung von Erbrechen bei Säuglingen und Kindern
Ist eine spezifische Erkrankung die Ursache, wird diese behandelt. Erbrechen, das auf einer Gastroenteritis beruht, hört meist von selbst wieder auf.
Flüssigkeiten
Es ist wichtig, dass Kinder ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen. Flüssigkeit wird gewöhnlich über den Mund zugeführt (siehe Dehydratation bei Kindern). WHO-Trinklösungen mit ausgewogenen Elektrolytanteilen kommen zum Einsatz. In den USA sind solche Lösungen in den meisten Supermärkten und Apotheken ohne Rezept erhältlich. Sportlergetränke, Limonaden, Säfte und ähnliche Getränke sollten nicht verwendet werden, da sie zu wenig Natrium und zu viele Kohlenhydrate enthalten.
Selbst Kinder, die häufig erbrechen, können meist kleine, häufig zugeführte Flüssigkeitsmengen vertragen. Normalerweise wird alle 5 Minuten 1 Teelöffel (5 Milliliter) gegeben. Wenn das Kind diese Menge nicht wieder ausspuckt, wird die Menge allmählich erhöht. Mit Geduld und Ermutigung können die meisten Kinder ausreichend Flüssigkeit über den Mund einnehmen, ohne Flüssigkeit über die Vene (intravenöse Flüssigkeitsgabe) zugeführt zu bekommen. Kinder, die jedoch stark dehydriert sind, sowie solche, die nicht genügend Flüssigkeit über den Mund aufnehmen, brauchen möglicherweise solche intravenösen Flüssigkeitsgaben.
Medikamente, die das Erbrechen verhindern
Medikamente, die häufig von Erwachsenen eingesetzt werden, um Übelkeit und Erbrechen zu vermindern, werden bei Kindern selten angewendet, da ihre Wirkung nicht bewiesen ist. Außerdem können diese Medikamente Nebenwirkungen wie Benommenheit, Schwindel, Kopfschmerzen und Verstopfung haben. Wenn die Übelkeit oder das Erbrechen jedoch schwer sind oder nicht abklingen, kann der Arzt Kindern über 2 Jahren Promethazin, Prochlorperazin, Metoclopramide oder Ondansetron verabreichen.
Ernährung
Sobald das Kind ausreichend Flüssigkeit erhält und nicht erbricht, sollte es altersgerecht ernährt werden.
Säuglinge können gestillt werden oder Säuglingsnahrung erhalten.
Wichtigste Punkte
Normalerweise wird das Erbrechen durch eine Gastroenteritis infolge eines Virus hervorgerufen, ohne langfristige oder schwerwiegende Probleme zu verursachen.
Manchmal ist Erbrechen ein Anzeichen für eine schwere Erkrankung.
Wenn das Erbrechen von Durchfällen begleitet wird, liegt der Grund wahrscheinlich an einer Gastroenteritis.
Kinder sollten sofort von einem Arzt untersucht werden, wenn das Erbrechen anhält oder wenn bei ihnen Warnsignale auftreten (z. B. Teilnahmslosigkeit, Reizbarkeit, heftige Kopfschmerzen, Schmerzen oder Schwellung des Bauchs, hellgrünes oder blutiges Erbrochenes oder blutiger Stuhl).