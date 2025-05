Appendizitis bei Kindern

Appendektomie

Intravenöse Antibiotika

Üblicherweise wird der entzündete Wurmfortsatz operativ entfernt (Appendektomie). Vor der Operation geben Ärzte über die Vene Antibiotika, die das Risiko für Komplikationen senken. Eine Blinddarmentzündung kann manchmal bereits mit Antibiotika erfolgreich behandelt werden, aber selbst wenn die Antibiotikabehandlung anfangs erfolgreich ist, entwickeln Kinder später manchmal erneut eine Blinddarmentzündung. Daher ist die operative Entfernung des Blinddarms im Allgemeinen die empfohlene Behandlung für eine Blinddarmentzündung (Appendizitis).

Eine Appendektomie ist recht einfach und sicher, und wenn es zu keinen Komplikationen, wie einem Riss im Appendix kommt, kann das Kind 1 bis 2 Tage nach der Operation wieder nach Hause entlassen werden. Wenn der Wurmfortsatz gerissen ist, entfernt der Arzt diesen und wäscht den Bauch möglicherweise mit einer Flüssigkeit aus. Während der nächsten Tage werden Antibiotika gegeben, und das Kind wird auf Komplikationen, wie eine Infektion oder einen Darmverschluss, hin beobachtet. Kinder mit einem Riss im Blinddarm müssen in der Regel länger im Krankenhaus bleiben.

Bei 15 Prozent der Kinder, bei denen der Appendix wegen des Verdachts einer Entzündung entfernt wurde, war dieser gesund. Dies liegt daran, dass es keine Methoden gibt, die zur Diagnose einer Blinddarmentzündung vor der Operation 100 % genau sind. Wegen der möglichen lebensbedrohlichen Folgen einer Blinddarmentzündung nimmt man es in Kauf, dass hin und wieder ein gesunder Blinddarm entfernt wird. In diesem Fall sucht der Chirurg in der Bauchhöhle nach einer anderen Ursache für die Schmerzen und behandelt sie nach Möglichkeit. In der Regel entfernt der Arzt den Blinddarm, auch wenn er normal erscheint, weil er keine Funktion erfüllt und die Entfernung der Blinddarmentzündung verhindert, dass das Kind in Zukunft eine weitere Operation benötigt, wenn bei ihm eine Blinddarmentzündung entsteht.